TRAGÉDIA

Filha caçula do influenciador Matheuszinho morre após acidente doméstico

A filha caçula do influenciador digital Matheuszinho morreu após sofrer um acidente doméstico neste domingo (8). Nas redes sociais, ele alterou a foto de perfil e colocou um símbolo de luto.

Amigo do rapaz, o também influenciador Buzeira, que tem mais de 11 milhões de seguidores, lamentou a morte precoce da menina e pediu que o amigo não se culpe. "Não se culpe, você sempre foi um grande pai. Sinto sua dor, pois tenho uma filha. Deus é contigo, irmão", escreveu Buzeira.

Matheuszinho não falou detalhes sobre a morte da filha, mas de acordo com informações que circulam nas redes sociais, a criança teria se afogado na piscina da casa onde o pai passava o fim de semana com amigos. Eles chegaram a tentar socorrê-la e reanimá-la, sem sucesso.

Com mais de 150 mil seguidores no Instagram, Matheuszinho compartilha seu dia a dia e realiza sorteio de prêmios com outros amigos influenciadores.