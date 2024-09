CRIME

Homem é morto a facadas durante briga no trabalho no interior da Bahia

Um homem de 37 anos foi morto a facadas dentro do local de trabalho em Eunápolis, no sul da Bahia, na manhã de quinta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, Uedson Santana da Silva, de 37 anos, foi atingido com golpes de arma branca após uma discussão com outro homem.