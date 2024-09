VIOLÊNCIA POLICIAL

Ministério Público vai acompanhar investigação de jovem morto por PMs em Valéria

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP) vai acompanhar a investigação sobre a morte de Wendell de Aragão, 18 anos, que morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Valéria, em Salvador, no domingo (15). A informação foi confirmada pela assessoria do órgão nesta quarta-feira (18). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.