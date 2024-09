VEJA VÍDEO

Policial é flagrado atirando em meio a protesto de moradores em Valéria

Jovem foi morto em operação policial no bairro

Um policial foi flagrado atirando contra o chão em meio a um protesto no bairro de Valéria, em Salvador, na tarde de segunda-feira (16). Segundo moradores, um cachorro e três pessoas foram feridas durante a presença dos militares no local.

Os vizinhos se reuniram para reclamar da morte de Wendell de Aragão Pinto Ferreira dos Santos, de 18 anos. O jovem foi atingido por tiros durante uma abordagem de policiais no último domingo (15). Os moradores que a vítima apenas voltava do trabalho com um amigo e não houve troca de tiros.