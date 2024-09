FACÇÃO CRIMINOSA

Suspeito de tráfico é morto pela PM e onze são presos na Bahia

Ação ocorreu em Bom Jesus da Lapa, no Vale São-Franciscano da Bahia

Um homem foi morto e onze foram presos nesta quarta-feira (18), no município de Bom Jesus da Lapa, localizado no Vale São-Franciscano da Bahia. Os investigados integram uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios, roubos, entre outros delitos, na região.