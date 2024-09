INVESTIGAÇÃO

Homem é preso por crime de pornografia infantil no interior da Bahia

Suspeito tinha imagens pornográficas no celular

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 10:46

Operação Prima Blindagem: Homem é preso em Jequié por crime de pedofilia Crédito: MPBA / Divulgação

Um homem foi preso em flagrante em Jequié, no sudoeste baiano, por crime de pornografia infantil, praticado nas redes sociais. A prisão realizada na manhã desta quarta-feira (18) faz parte da ‘Operação Prima Blindagem’, que investiga a prática criminosa contra crianças entre 10 e 12 anos na Bahia e Minas Gerais.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do investigado, onde foram apreendidos aparelhos eletrônicos com imagens e fotografias pornográficas envolvendo crianças. Além da apuração criminal da conduta, será empreendido esforço para a identificação das vítimas, com adoção das medidas de proteção cabíveis.

A operação foi deflagrada pelo Minitério Público mineiro (MP-MG), em ação integrada com o MP-BA, Polícia Civil de Minas Gerais e da Bahia, através do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca) e da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Jequié.

O Ministério Público baiano alerta sobre a necessidade dos pais e responsáveis pelos cuidados com crianças e adolescentes estarem atentos a sinais de alteração de comportamento e humor, acompanhando as suas interações sociais, acionando as autoridades e a rede de proteção, em caso de identificação de práticas suspeitas de violência infantojuvenil, inclusive em ambientes virtuais.