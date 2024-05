Homem é preso por armazenar fotos e vídeos de pedofilia e extorquir abusadores em Jequié

O suspeito chegou a faturar R$ 100 mil com as extorsões

Segundo as investigações realizadas pela 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), o acusado armazenava fotos e vídeos para extorquir dinheiro de pessoas que praticavam pedofilia. A extorsão vinha sendo realizada desde outubro do ano passado. “Apuramos que ele conhecia os pedófilos através de redes sociais e chegou a usurpar cerca de R$ 100 mil”, informou o coordenador regional de Jequié, delgado Roberto Leal da Silva.