Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, é preso por abuso sexual contra criança

O caso de abuso sexual aconteceu no dia 2 de abril de 2023, em Orlando. A criança passou a noite na casa de Heloísa Rosa, na companhia dos filhos da artista.

A família da criança denunciou os abusos contra a criança, que foi amparada pela instituição Hope & Justice Foundation, comandada por Anna Alves-Lazaro, organização que faz atuação contra tráfico humano e abusos contra brasileiros no exterior.

Heloísa Rosa chegou a anunciar a separação do marido e ficar ao lado da família da criança.

Segundo Anna Alves-Lazaro relatou ao Metrópoles, a cantora abriu um depoimento na fundação contra o marido e estava disposta a depor contra ele. No entanto, no dia de comparecer à delegacia, ela não apareceu para depor e retomou a relação com o suspeito.