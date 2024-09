CAB

Homem tenta assaltar ônibus com arma falsa e é preso pela PM

O caso ocorreu na 3ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nesta terça-feira (17).

Um homem foi preso em flagrante após tentar assaltar um ônibus com uma pistola falsa na 3ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nesta terça-feira (17). Durante a ocorrência, o suspeito roubou um celular e manteve o motorista do coletivo como refém. A prisão foi realizada pela Polícia Militar (PM).