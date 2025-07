É CRIME

De Fazenda Grande a Ondina: veja os bairros onde foram encontrados mais 'gatos' de internet em Salvador

Coelba removeu 44 toneladas de cabos irregulares de telefonia em Salvador no 1º semestre de 2025; volume representa um aumento de 57% quando comparado ao mesmo período de 2024

Só no primeiro semestre de 2025, a Neoenergia Coelba retirou cerca de 44 toneladas de fiação de telefonia dos postes, volume que representa um aumento de 57% quando comparado ao mesmo período do ano. Os bairros em que a distribuidora mais removeu cabos irregulares foram: Fazenda Grande do Retiro (3,26t), Centro/Comércio (2,5t), Pituba (2,24t), Pau da Lima (1,69t), Estrada das Barreiras (1,66t) e Ondina (1,64t). A intensificação da remoção dos cabos e equipamentos de telecomunicações em instalados irregularmente em Salvador é uma medida para diminuir os impactos do gatonet para a população, explica a concessionária. >