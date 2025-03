IRREGULARIDADE

'Gato': ligações clandestinas na Bahia dariam para abastecer Salvador por 50 dias

Em 2024, em média, foram encontradas 437 fraudes por dia no estado

Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2025 às 17:11

Além de crime, os “gatos” também representam riscos à população Crédito: Marco Flávio/Neoenergia

A energia elétrica perdida em ligações clandestinas na Bahia daria para abastecer toda a capital baiana por 50 dias. É o que constatou a Neoenergia Coelba após remover 160 mil irregularidades só no ano passado. O volume foi o maior da história e representa um aumento de 3% no comparativo com 2023. Em média, foram encontradas 437 fraudes por dia no estado. >

A operação de combate às ligações clandestinas realizaram mais de 130 mil inspeções em 2024. Na ação, mais de 30 mil indústrias ou comércios foram flagrados com irregularidades na Bahia. Em fazendas e unidades com atividades agrícolas, a Neoenergia Coelba flagrou cerca de 13 mil fraudes.>

“O principal objetivo das ações é garantir a segurança da população, visto que as fraudes podem provocar acidentes fatais. As operações também são importantes para combater a concorrência desleal nos segmentos comerciais, uma vez que os estabelecimentos com ligações clandestinas levam vantagem indevida em relação a outras empresas do setor que atuam dentro da legalidade”, destacou o gerente de Recuperação de Energia da Neoenergia Coelba, Madson Melo.>

O furto de energia é um crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Em 2024, oito pessoas foram conduzidas à delegacia devido à prática na Bahia.>

Prejuízo>

Além de crime, os “gatos” também representam riscos à população, pois são realizados por profissionais sem autorização e treinamento adequado. Além da ilegalidade e do risco de provocar acidentes graves, as irregularidades prejudicam o fornecimento de energia, podendo causar problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.>