ILEGAL

Restaurante na orla de Itapuã é flagrado fazendo 'gato' de energia

Empreendimento estava com uma ligação irregular subterrânea

Um restaurante na orla de Itapuã, em Salvador, foi flagrado com uma ligação clandestina de energia na tarde desta segunda-feira (22) por profissionais da Neoenergia Coelba. Segundo a empresa, a unidade foi mapeada pela distribuidora após o consumo faturado não ser condizente ao serviço prestado. A energia recuperada na operação foi de 16 mil quilowatts-hora, suficiente para abastecer 300 residências por 15 dias.

O centro de monitoramento da Neoenergia Coelba, ao verificar que a unidade estava com uma possível fraude, encaminhou equipe ao empreendimento para confirmar a irregularidade. No local, os profissionais verificaram que a ligação clandestina foi realizada por baixo da calçada, de maneira subterrânea, com cerca de 50 metros de cabos.