CRIME

Três homens e uma mulher são presos em flagrante por receptação de celulares roubados

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no bairro do Parque Verde, onde um casal foi preso por comprar mercadoria furtada. Já em um estabelecimento comercial na localidade de Burissatuba, dois homens foram autuados por vender a mercadoria. Mais de R$ 100 mil em aparelhos telefônicos foram vendidos no último mês pela loja.