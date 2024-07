FRAUDE

Academia de alto padrão é flagrada fazendo 'gato' de energia em Lauro de Freitas

Uma academia de alto padrão localizada no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi flagrada realizando uma ligação clandestina de energia que seria suficiente para abastecer cerca de 1.200 residências durante 15 dias. A fraude foi identificada durante operação realizada pela Polícia Civil com o apoio da Neoenergia Coelba na última quarta-feira (3). A energia recuperada estimada foi de aproximadamente 70 mil quilowatts-hora.

A unidade foi mapeada previamente por profissionais da distribuidora que identificaram uma incompatibilidade no consumo de energia da academia. “Possuímos tecnologias que analisam as cargas dos nossos consumidores e nos alerta sobre uma possível fraude. No caso da academia, foi verificado que o consumo estava abaixo da média para a atividade exercida e montamos a operação para confirmar a fraude”, explicou o supervisor de Gestão Operacional da Neoenergia Coelba, Ricardo Bastos.

No local, os profissionais da Neoenergia Coelba verificaram que a unidade estava ligada diretamente na rede da distribuidora, caracterizando uma ligação clandestina. No momento da ação, o proprietário não estava na academia, mas poderá responder a inquérito policial e pagará uma multa referente ao valor da energia furtada.

Crime e denúncias

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima por meio do telefone 116 ou no site da Neoenergia Coelba.