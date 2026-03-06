CLIMA

Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Temperaturas devem variar entre 24 °C e 29 °C

Esther Morais

Publicado em 6 de março de 2026 às 10:53

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A previsão do tempo indica sol, calor e pancadas de chuva em Salvador ao longo deste fim de semana. De acordo com os dados meteorológicos, as temperaturas devem variar entre 24 °C e 29 °C entre sexta-feira (6) e domingo (8), com possibilidade de trovoadas em alguns períodos do dia.

Nesta sexta-feira (6), o dia começou com sol entre nuvens e chuva passageira. À tarde, a previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, enquanto à noite o tempo tende a ficar mais firme. A probabilidade de chuva chega a 93%, com volume estimado de 25 mm.

No sábado (7), o cenário deve ser semelhante. A capital baiana terá sol com aumento de nuvens e chuva rápida durante o dia, com possibilidade de trovoadas no período da tarde e também à noite. O volume previsto é de cerca de 19,9 mm, com 76% de chance de chuva.

Já no domingo (8), a previsão aponta sol entre nuvens e pancadas de chuva passageiras ao longo do dia, mas com tendência de melhora no período da noite. O acumulado de chuva deve ser menor, com cerca de 4,5 mm previstos.

A umidade do ar deve permanecer elevada, variando entre 90% e 94%, enquanto o índice de radiação ultravioleta (UV) pode atingir nível extremo, o que exige atenção redobrada com proteção solar.