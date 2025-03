ANIVERSÁRIO DE SALVADOR

Movimento Boca de Brasa abre atrações do Festival da Cidade 2025

Performance ao ar livre envolveu mais de 60 artistas

Um evento de arrepiar abriu a 8ª edição do Movimento Boca de Brasa nesta quinta-feira (27). A apresentação multiartística deu início às celebrações do Festival da Cidade 2025, que comemora os 476 anos de Salvador. >

A performance começou no passeio próximo ao Cine Glauber Rocha e envolveu mais de 60 artistas. Com o tema “A Potência da Periferia”, dançarinos, percussionistas e artistas desfilaram pelas escadas que conectam o cinema ao espaço cultural da Barroquinha.>

“A cerimônia de abertura do movimento Boca de Brasa é a verdadeira fusão das artes integradas. Especificamente moda, teatro e música. Principalmente, a gente está trazendo o olhar para o eixo periférico, para as comunidades periféricas”, disse Elivan Nascimento, que assina direção de movimento e a coreografia da abertura.>

O projeto Aniversário de Salvador é uma realização do jornal Correio, com patrocínio da Drogaria São Paulo, do Salvador Bahia Airport, apoio do Salvador Shopping e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.>