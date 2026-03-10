RONAÇDO JACOBINA

Mostra reúne mais de 60 artistas para celebrar o aniversário de Salvador

Variadas expressões artísticas exaltam a história, fé e manifestações culturais e celebram a diversidade da capital baiana

Publicado em 10 de março de 2026 às 05:00

Sachês de São Francisco Crédito: Ulla von Czékus

Uma mostra com 60 obras produzidas por 62 artistas plásticos vai celebrar os 477 anos de Salvador. Diversas expressões artísticas como fotografia, desenho, pintura e escultura, exaltam a história, a fé, a natureza, lugares, pessoas e manifestações culturais, celebrando a beleza, a riqueza e a diversidade da capital baiana. Intitulada Mostra 477 – 477 Anos da Cidade da Bahia, a exposição ficará em cartaz de 20 de março a 18 de abril, no Museu da Misericórdia, e tem curadoria de Chico Mazzoni e Ângela Petitinga. A exposição reúne nomes como Bel Borba, Carybé, Dulce Cardoso, Erickson Brito, Goya Lopes, Hilda Salomão, Juraci Dórea, Pico Garcês, Rebouças e Pico Garcês, dentre outros.

Davi Moraes fará show em homenagem ao pai Moraes Moreira Crédito: Divulgação

Homenagem

Moraes Moreira (1947-2020) vai ganhar um monumento na Praça Castro Alves, no próximo dia 12, às 17h. A estátua, esculpida pelo artista Roberto Manga, será instalada no local onde o músico fez história no Carnaval de Salvador. A inauguração marcará o lançamento da programação dos 40 anos da FGM, e será seguida de um cortejo do bloco Moraes e Moreira até o Teatro Gregório de Mattos, onde o presidente da instituição Fernando Guerreiro, abrirá a exposição ‘FGM 40+’ e apresentará a agenda de eventos das comemorações. Davi Moraes, filho de Moraes, encerrará a noite com show no terraço do Cine Glauber Rocha, na mesma praça.

Aldri Anunciação) e Jhonny Salaberg Crédito: Victor Balde/Divulgação

De volta

O espetáculo Namíbia, Não!, escrito por Aldri Anunciação e dirigido por Lázaro Ramos, vai voltar ao Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, nos próximos dias 14 e 15 de abril, para comemorar 15 anos de lançado. Vista por mais de um milhão de espectadores no Brasil e em outros países como Portugal, Londres e Alemanha, a montagem, que deu origem ao longa-metragem Medida Provisória (2022) e cujo texto venceu o Prêmio Jabuti (2013), retorna à cena com os primos Antônio (Aldri Anunciação) e André (Jhonny Salaberg) no centro do confinamento.

Filipe Rizzato entre Flávio Bandeira e Edinho Engel, sócios do Amado Crédito: Divulgação

Celebração

Edinho Engel e Flavio Bandeira estão preparando vários jantares magnos para celebrar os 20 anos do restaurante Amado. O primeiro acontece no próximo dia 24, às 20h, quando os chefs Danilo Fernandes e Edinho Engel recebem na cozinha o colega Filipe Rizzato, que até recentemente comandava o Palácio Tangará, em São Paulo. Juntos, os três apresentarão um menu degustação exclusivo em seis etapas, criado especialmente para a ocasião. As reservas já podem ser feitas pelo (71) 99231-4660.

Foto de Lucia Guanaes

Memória

Após cinco décadas acompanhando as transformações das festas de largo de Salvador, o francês Dimitri Ganzelevitch, radicado na capital baiana desde 1975, vai lançar um livro sobre a efervescência das celebrações nos anos 1970, 1980 e 1990, período em que abriu uma galeria no Mercado Modelo e passou a observar de perto o impacto cultural e econômico dessas festas. Saudade Daquelas Barracas - Longing for Those Lovely Stalls, que revisita tradição, estética e significados que redesenharam a paisagem cultural da cidade, será lançado no próximo dia 25 de março, às 17h, na Aliança Francesa. A publicação inclui fotografias de nomes como Voltaire Fraga, Pierre Verger, Valéria Simões, Márcio Lima e ilustrações de Carybé.

Genoile Santana Crédito: Avervo pessoal

Ciência

A gastroenterologista Genoile Santana, da Cliagen, acaba de voltar da Suécia, onde apresentou cinco trabalhos científicos no ECCO 2026, considerado o maior congresso mundial de Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), que reuniu mais de sete mil especialistas em Estocolmo. Dentre as pesquisas estão trabalhos sobre doenças intestinais em idosos, além de um estudo inovador desenvolvido na Universidade Federal da Bahia sobre tratamento de fístula perianal na Doença de Crohn e o uso de diferentes imunobiológicos no tratamento desta condição. O feito da médica baiana reforça o protagonismo da Bahia na produção científica internacional.

Daniel Buzzi Crédito: Divulgação

Novidades

Múrcio Dias vai reunir um pequeno grupo de convidados nesta quarta-feira (11), às 19h30, para apresentar o novo cardápio do restaurante Lotti, na Bahia Marina. O menu, assinado pelo chef italiano Daniel Buzzi, natural da região da Lombardia, propõe uma viagem pela Itália com 14 novas criações entre entradas, pratos principais e sobremesas. Buzzi faz um percurso de Norte a Sul da Itália passeando por uma cozinha de produto, tradição e receita.

