Caso Orelha: cão que escapou de tentativa de afogamento por adolescentes é adotado por delegado do caso

O delegado revelou a adoção em uma publicação nas redes sociais

Nauan Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:20

Cachorro Orelha Crédito: Reprodução

Os adolescentes que agrediram até a morte o cão comunitário Orelha, no último dia 15, na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, também são suspeitos de tentar afogar outro cachorro, batizado de Caramelo. Felizmente, a história de Caramelo teve um final diferente. Após conseguir fugir do ataque, o animal foi adotado pelo delegado Ulisses Gabriel, que comanda a investigação dos crimes.

Em uma postagem no Instagram, o delegado contou sobre sua longa relação com animais e afirmou: “Quis o destino que adotássemos o Caramelo”. Segundo ele, o cachorro está saudável e sob acompanhamento, não apresentando sequelas aparentes decorrentes da tentativa de afogamento.

A Polícia Civil incorporou a tentativa de afogamento ao inquérito principal, que já investigava os maus-tratos contra Orelha. O objetivo é apurar de forma completa a conduta dos adolescentes envolvidos e reunir elementos que esclareçam a dinâmica dos fatos. Na coletiva sobre o caso realizada nesta terça-feira (27), o delegado confirmou a prioridade da instituição com a causa animal e destacou a necessidade da criação de delegacias especializadas para defender essas questões no Estado.