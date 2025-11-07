CRIME

Ameaças para pousadas: traficantes do CV mortos em operação aterrorizaram destino turístico da Bahia

Criminosos enviaram mensagens de intimidação para empresários da região

Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:06

CV tem ameaçado pousadas em Caraíva Crédito: Reprodução

Os cinco traficantes mortos durante operação Caraíva, distrito de Porto Seguro que é destino turístico no extremo sul da Bahia, viraram alvos da polícia após enviarem ameaças para donos de pousadas e exibirem armas de grosso calibre nas redes sociais. Os mortos eram integrantes da Anjos da Mortes (ADM), grupo criminoso local que foi absorvido pelo Comando Vermelho (CV) e opera agora como o nome e bandeira da facção carioca.

Os traficantes do grupo são conhecidos por operarem na área de Nova Caraíva, Jambeiro e Xandó, que é um território indígena onde os criminosos atraem jovens para o mundo do crime. O local, no entanto, é alvo de disputa entre facções por se constituir em uma área de alta movimentação turística. Dentro do contexto de guerra, o CV tem ameaçado empresários por conta da chegada de traficantes rivais.

Leia mais Entenda como CV e PCC racharam paraíso turístico da Bahia e intimidam empresários

As ameaças circulam, inclusive, nas redes sociais em publicações como a que o CORREIO teve acesso. “Viemos informar a todos donos de pousada, de casas de aluguel e kitnet que, se aceitar alugar casa para qualquer cara envolvido com o crime nós vamos descobrir e [vocês] vão sofrer as consequências e ser colocados para sair da nossa área”, escreve um traficante que integra o CV.

Na mesma mensagem, o criminoso avisa que a facção já observa empresários. “Já sabemos que tem gente alugando. Então, uma alerta: já sabemos de alguns lugares logo iremos fazer umas visitas desagradáveis. Quem pensa que estamos de olhos fechados está enganado e o castigo será o pior possível. Não adianta falar que o CV oprime morador”, completa o traficante. Clique na galeria abaixo para ver a mensagem completa e as imagens exibidas por traficantes para intimidar comerciantes.

CV tem ameaçado pousadas em Caraíva 1 de 6

A situação não atinge a Vila de Caraíva, mas incide em áreas como Nova Caraíva, Jambeiro e Xandó, como uma fonte que tem uma pousada na região e prefere não se identificar. “As ameaças chegaram no grupo. Só que a gente não tem como ter esse controle. Não temos capacidade de julgar os hóspedes, não dá para pedir a ficha criminal deles”, conta a fonte, afirmando que as facções aterrorizam a área.

Para intimidar os empresários, os traficantes enviavam imagens armados para moradores e turistas através das redes sociais. Até por isso, ação chegou até o conhecimento das forças policiais e parte do grupo acabou morto na Operação Vértice I. Na ação, foram cumpridas ordens judiciais contra integrantes de uma facção envolvidos com homicídios, tráficos de armas e drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

Durante a operação, cinco criminosos atacaram as equipes e acabaram feridos. As ações de inteligência e o patrulhamento ostensivo permanecerão intensificados por tempo indeterminado na região. Informações sobre integrantes de facção podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.

Não é o primeiro caso

A reportagem teve acesso a publicações que avisaram o toque de recolher e ameaças os comerciantes. “Quero deixar bem claro que é para fechar tudo e quem não colaborar vai estar sofrendo as consequências. Então, por favor, colabora com nós aí. Assinado: família ADM”, escreve um traficante em um post.

ADM impôs toque de recolher em maio de 2025 1 de 4

Procurados pela reportagem, comerciantes confirmaram o toque de recolher e afirmaram que a comunidade estava desértica. “Não tem ninguém na rua, não. Os comércios fecharam, perdemos o domingo com medo deles fazerem algo se abríssemos as portas. Pousadas, restaurantes e barracas estão fechados”, conta uma comerciante que prefere não se identificar por medo.