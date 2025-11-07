Acesse sua conta
Ameaças para pousadas: traficantes do CV mortos em operação aterrorizaram destino turístico da Bahia

Criminosos enviaram mensagens de intimidação para empresários da região

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:06

CV tem ameaçado pousadas em Caraíva
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva Crédito: Reprodução

Os cinco traficantes mortos durante operação Caraíva, distrito de Porto Seguro que é destino turístico no extremo sul da Bahia, viraram alvos da polícia após enviarem ameaças para donos de pousadas e exibirem armas de grosso calibre nas redes sociais. Os mortos eram integrantes da Anjos da Mortes (ADM), grupo criminoso local que foi absorvido pelo Comando Vermelho (CV) e opera agora como o nome e bandeira da facção carioca.

Os traficantes do grupo são conhecidos por operarem na área de Nova Caraíva, Jambeiro e Xandó, que é um território indígena onde os criminosos atraem jovens para o mundo do crime. O local, no entanto, é alvo de disputa entre facções por se constituir em uma área de alta movimentação turística. Dentro do contexto de guerra, o CV tem ameaçado empresários por conta da chegada de traficantes rivais.

As ameaças circulam, inclusive, nas redes sociais em publicações como a que o CORREIO teve acesso. “Viemos informar a todos donos de pousada, de casas de aluguel e kitnet que, se aceitar alugar casa para qualquer cara envolvido com o crime nós vamos descobrir e [vocês] vão sofrer as consequências e ser colocados para sair da nossa área”, escreve um traficante que integra o CV.

Na mesma mensagem, o criminoso avisa que a facção já observa empresários. “Já sabemos que tem gente alugando. Então, uma alerta: já sabemos de alguns lugares logo iremos fazer umas visitas desagradáveis. Quem pensa que estamos de olhos fechados está enganado e o castigo será o pior possível. Não adianta falar que o CV oprime morador”, completa o traficante. Clique na galeria abaixo para ver a mensagem completa e as imagens exibidas por traficantes para intimidar comerciantes.

CV tem ameaçado pousadas em Caraíva

CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução
CV tem ameaçado pousadas em Caraíva por Reprodução

A situação não atinge a Vila de Caraíva, mas incide em áreas como Nova Caraíva, Jambeiro e Xandó, como uma fonte que tem uma pousada na região e prefere não se identificar. “As ameaças chegaram no grupo. Só que a gente não tem como ter esse controle. Não temos capacidade de julgar os hóspedes, não dá para pedir a ficha criminal deles”, conta a fonte, afirmando que as facções aterrorizam a área.

Para intimidar os empresários, os traficantes enviavam imagens armados para moradores e turistas através das redes sociais. Até por isso, ação chegou até o conhecimento das forças policiais e parte do grupo acabou morto na Operação Vértice I. Na ação, foram cumpridas ordens judiciais contra integrantes de uma facção envolvidos com homicídios, tráficos de armas e drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

Durante a operação, cinco criminosos atacaram as equipes e acabaram feridos. As ações de inteligência e o patrulhamento ostensivo permanecerão intensificados por tempo indeterminado na região. Informações sobre integrantes de facção podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O anonimato é garantido por lei.

LEIA MAIS 

'Anjos da Morte' já matou cinco indígenas em um ano e seis meses; saiba mais

‘Anjos da Morte’: jovens indígenas são recrutados por facção baiana no extremo sul do estado

Líder da facção Anjos da Morte, de Caraíva, é preso após mortes

'Anjos da morte': saiba como atua a facção que impôs toque de recolher em Caraíva

Não é o primeiro caso

Em maio, pousadas, restaurantes e barracas ficaram fechadas ao longo de um final de semana por determinação da ADM. A ordem foi dada aos comerciantes de ‘forma presencial’ e pelas redes sociais após uma liderança do grupo criminoso ser morta em uma operação policial. 

A reportagem teve acesso a publicações que avisaram o toque de recolher e ameaças os comerciantes. “Quero deixar bem claro que é para fechar tudo e quem não colaborar vai estar sofrendo as consequências. Então, por favor, colabora com nós aí. Assinado: família ADM”, escreve um traficante em um post.

ADM impôs toque de recolher em maio de 2025

ADM impôs toque de recolher após morte de líder de facção por Reprodução
ADM impôs toque de recolher após morte de líder de facção por Reprodução
ADM impôs toque de recolher após morte de líder de facção por Reprodução
ADM impôs toque de recolher após morte de líder de facção por Reprodução
ADM impôs toque de recolher após morte de líder de facção por Reprodução

Procurados pela reportagem, comerciantes confirmaram o toque de recolher e afirmaram que a comunidade estava desértica. “Não tem ninguém na rua, não. Os comércios fecharam, perdemos o domingo com medo deles fazerem algo se abríssemos as portas. Pousadas, restaurantes e barracas estão fechados”, conta uma comerciante que prefere não se identificar por medo.

O toque de recolher afetou até o transporte no local. Tanto que a Associação dos Canoeiros (Ascan) informou que a travessia do Rio Caraíva foi suspensa a partir das 12h deste domingo por motivos de segurança para trabalhadores e passageiros.

Bahia Crime Facções Comando Vermelho Ameaças

