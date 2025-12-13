Acesse sua conta
Cinco quitutes que só têm na Bahia e você não sabia

Doces e salgados fazem parte do cardápio afetivo dos baianos, mas surpreendem turistas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 06:58

Pãozinho 37 - Ei, Pão Delícia!
Pão Delícia tem origem baiana e faz sucesso nas festas Crédito: Marina Silva

Quando o assunto é gastronomia baiana, é comum que acarajé, moqueca e abará dominem as conversas. Mas, nas padarias, lanchonetes e festas familiares, existe um universo de quitutes que pertencem ao imaginário da Bahia e que frequentemente passam despercebidos por quem vem de fora. São sabores afetivos, cheios de histórias próprias e presença garantida em aniversários e cafés da manhã.

Entre eles estão o irresistível pãozinho delícia, macio e coberto de queijo ralado; a misteriosa torta búlgara, que não leva farinha e tem textura de brownie cremoso; a nostálgica banana real, figurinha carimbada nas cantinas escolares; o recheado boliviano, clássico das padarias de Salvador; e o tradicional bolinho de estudante, patrimônio das baianas do acarajé.

A seguir, conheça a origem de cada um e e aprenda a preparar essas delícias em casa.

1. Pãozinho Delícia

Presença obrigatória em qualquer festa baiana, o pãozinho delícia surgiu em Salvador e ganhou fama com seu recheio de creme salgado suave e cobertura generosa de queijo ralado.

Receita

Ingredientes

1 kg de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de sal

3 colheres (sopa) de manteiga

2 ovos

1 sachê de fermento biológico seco (10 g)

2 xícaras de leite morno

Recheio

200 g de manteiga

Sal a gosto

Queijo parmesão ralado para passar por cima

Modo de preparo

Misture farinha, açúcar, sal e fermento.

Adicione manteiga, ovos e leite aos poucos até formar uma massa macia.

Sove bem, deixe descansar por 1 hora.

Modele bolinhas pequenas e leve para assar até dourar levemente.

Passe manteiga ainda quente e finalize com queijo ralado.

2. Torta Búlgara

Apesar do nome exótico, a torta búlgara é baiana. Ela surgiu em Salvador e lembra um brownie denso, úmido e muito chocolatudo, tradicionalmente servido gelado.

Receita

Ingredientes

6 ovos

300 g de manteiga

400 g de açúcar

400 g de chocolate em pó

1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo

Bata os ovos com açúcar até misturar.

Acrescente manteiga derretida e chocolate.

Misture bem até ficar homogêneo.

Despeje em forma untada.

Asse em forno médio por 25 a 30 minutos — o centro deve ficar cremoso.

Leve à geladeira antes de cortar.

3. Banana Real

Febre nas cantinas escolares dos anos 1990 e 2000, a banana real é uma massa dourada recheada com banana caramelizada.

Receita

Ingredientes

4 bananas-da-terra maduras

1 xícara de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

1 ovo

1 colher (sopa) de manteiga

1/2 xícara de leite

Fermento químico (1 colher de sopa)

Óleo para fritar

Modo de preparo

Corte as bananas em tiras e caramelize com açúcar até dourar.

Faça uma massa com farinha, ovo, manteiga, leite e fermento.

Envolva as fatias de banana na massa.

Frite até dourar e escorra no papel-toalha.

4. Boliviano

Um clássico das padarias de Salvador, o boliviano é um salgado assado, com massa macia e recheio de calabresa moída bem temperada. Apesar do nome, é uma invenção local.

Receita

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

1 ovo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

1/2 xícara de leite

1/2 xícara de água

2 colheres (sopa) de óleo

1 sachê de fermento biológico seco

Recheio

300 g de calabresa moída

1 cebola picada

Cheiro-verde

Pimenta-do-reino

Modo de preparo

Refogue calabresa com cebola e cheiro-verde. Reserve.

Junte farinha, açúcar, sal, ovo, óleo e fermento.

Acrescente leite e água até formar massa macia.

Deixe crescer por 40 minutos.

Abra a massa, adicione o recheio e modele os bolivianos.

Asse até dourar.

5. Bolinho de Estudante

Tradicionalmente vendido pelas baianas do acarajé, o bolinho de estudante tem como base tapioca hidratada e coco - crocante por fora, macio por dentro e polvilhado com açúcar e canela.

Receita

Ingredientes

2 xícaras de tapioca granulada

2 xícaras de coco ralado fresco

1 xícara de açúcar

1 pitada de sal

1 xícara de leite quente

Óleo para fritar

Açúcar e canela para finalizar

Modo de preparo

Misture tapioca, açúcar, sal e coco.

Adicione o leite quente para hidratar.

Deixe descansar até dar ponto de modelar.

Modele bolinhos finos e alongados.

Frite em óleo quente.

Passe no açúcar com canela.

Culinária Culinária Baiana

