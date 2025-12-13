Cinco quitutes que só têm na Bahia e você não sabia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 06:58
Quando o assunto é gastronomia baiana, é comum que acarajé, moqueca e abará dominem as conversas. Mas, nas padarias, lanchonetes e festas familiares, existe um universo de quitutes que pertencem ao imaginário da Bahia e que frequentemente passam despercebidos por quem vem de fora. São sabores afetivos, cheios de histórias próprias e presença garantida em aniversários e cafés da manhã.
Entre eles estão o irresistível pãozinho delícia, macio e coberto de queijo ralado; a misteriosa torta búlgara, que não leva farinha e tem textura de brownie cremoso; a nostálgica banana real, figurinha carimbada nas cantinas escolares; o recheado boliviano, clássico das padarias de Salvador; e o tradicional bolinho de estudante, patrimônio das baianas do acarajé.
A seguir, conheça a origem de cada um e e aprenda a preparar essas delícias em casa.
Presença obrigatória em qualquer festa baiana, o pãozinho delícia surgiu em Salvador e ganhou fama com seu recheio de creme salgado suave e cobertura generosa de queijo ralado.
Receita
Ingredientes
1 kg de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de sal
3 colheres (sopa) de manteiga
2 ovos
1 sachê de fermento biológico seco (10 g)
2 xícaras de leite morno
Recheio
200 g de manteiga
Sal a gosto
Queijo parmesão ralado para passar por cima
Modo de preparo
Misture farinha, açúcar, sal e fermento.
Adicione manteiga, ovos e leite aos poucos até formar uma massa macia.
Sove bem, deixe descansar por 1 hora.
Modele bolinhas pequenas e leve para assar até dourar levemente.
Passe manteiga ainda quente e finalize com queijo ralado.
Apesar do nome exótico, a torta búlgara é baiana. Ela surgiu em Salvador e lembra um brownie denso, úmido e muito chocolatudo, tradicionalmente servido gelado.
Receita
Ingredientes
6 ovos
300 g de manteiga
400 g de açúcar
400 g de chocolate em pó
1 colher (chá) de essência de baunilha
Modo de preparo
Bata os ovos com açúcar até misturar.
Acrescente manteiga derretida e chocolate.
Misture bem até ficar homogêneo.
Despeje em forma untada.
Asse em forno médio por 25 a 30 minutos — o centro deve ficar cremoso.
Leve à geladeira antes de cortar.
Febre nas cantinas escolares dos anos 1990 e 2000, a banana real é uma massa dourada recheada com banana caramelizada.
Receita
Ingredientes
4 bananas-da-terra maduras
1 xícara de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 ovo
1 colher (sopa) de manteiga
1/2 xícara de leite
Fermento químico (1 colher de sopa)
Óleo para fritar
Modo de preparo
Corte as bananas em tiras e caramelize com açúcar até dourar.
Faça uma massa com farinha, ovo, manteiga, leite e fermento.
Envolva as fatias de banana na massa.
Frite até dourar e escorra no papel-toalha.
Um clássico das padarias de Salvador, o boliviano é um salgado assado, com massa macia e recheio de calabresa moída bem temperada. Apesar do nome, é uma invenção local.
Receita
Ingredientes
Massa
500 g de farinha de trigo
1 ovo
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de sal
1/2 xícara de leite
1/2 xícara de água
2 colheres (sopa) de óleo
1 sachê de fermento biológico seco
Recheio
300 g de calabresa moída
1 cebola picada
Cheiro-verde
Pimenta-do-reino
Modo de preparo
Refogue calabresa com cebola e cheiro-verde. Reserve.
Junte farinha, açúcar, sal, ovo, óleo e fermento.
Acrescente leite e água até formar massa macia.
Deixe crescer por 40 minutos.
Abra a massa, adicione o recheio e modele os bolivianos.
Asse até dourar.
Tradicionalmente vendido pelas baianas do acarajé, o bolinho de estudante tem como base tapioca hidratada e coco - crocante por fora, macio por dentro e polvilhado com açúcar e canela.
Receita
Ingredientes
2 xícaras de tapioca granulada
2 xícaras de coco ralado fresco
1 xícara de açúcar
1 pitada de sal
1 xícara de leite quente
Óleo para fritar
Açúcar e canela para finalizar
Modo de preparo
Misture tapioca, açúcar, sal e coco.
Adicione o leite quente para hidratar.
Deixe descansar até dar ponto de modelar.
Modele bolinhos finos e alongados.
Frite em óleo quente.
Passe no açúcar com canela.