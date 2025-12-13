Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (13) revelam oportunidades inesperadas

Os astros estão alinhados para impulsionar ação, brilho pessoal e conexões poderosas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você está pensando em testar a sorte neste sábado (13), os astros têm um recado direto: este é um dos dias mais energéticos do mês, e alguns signos podem encontrar oportunidades valiosas, inclusive na loteria.

Com a vibração forte de Marte, Vênus e do Sol impulsionando decisões rápidas, magnetismo social e até coragem para arriscar, cada signo recebe hoje uma combinação especial de números que refletem esse movimento mais intenso.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Números da sorte: 1, 9, 27
  • Mensagem do dia: Dia quente para romance e aventuras. A energia marciana anima o início de novos ciclos.

  • Touro (21/04 a 20/05)
  • Números da sorte: 6, 24, 33
  • Mensagem do dia: Clima ideal para organizar as finanças e resolver diálogos pendentes.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
  • Números da sorte: 5, 15, 55
  • Mensagem do dia: Seu carisma está no auge. Perfeito para interações sociais e novas parcerias.

  • Câncer (21/06 a 22/07)
  • Números da sorte: 2, 11, 40
  • Mensagem do dia: Proteja sua energia e selecione melhor suas prioridades.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Leão (22/07 a 22/08)
  • Números da sorte: 10, 19, 31
  • Mensagem do dia: Você brilha naturalmente hoje. Excelente para encontros e momentos criativos.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
  • Números da sorte: 4, 22, 48
  • Mensagem do dia: Pendências emocionais e domésticas encontram solução.

  • Libra (23/09 a 22/10)
  • Números da sorte: 3, 12, 30
  • Mensagem do dia: Dia de movimento, passeios e trocas intelectuais.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
  • Números da sorte: 8, 44, 52
  • Mensagem do dia: Questões financeiras ganham destaque e podem surpreender.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Números da sorte: 7, 21, 39
  • Mensagem do dia: Você domina qualquer ambiente. Aproveite para abrir novas portas.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
  • Números da sorte: 13, 26, 50
  • Mensagem do dia: Encerramento de ciclos e descanso são fundamentais.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Aquário (21/01 a 19/02)
  • Números da sorte: 11, 29, 45
  • Mensagem do dia: Conexões coletivas prosperam; boas ideias surgem em grupo.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
  • Números da sorte: 18, 36, 60
  • Mensagem do dia: Reconhecimento profissional está no ar.

