Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste sábado (13) revelam oportunidades inesperadas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08:00
Se você está pensando em testar a sorte neste sábado (13), os astros têm um recado direto: este é um dos dias mais energéticos do mês, e alguns signos podem encontrar oportunidades valiosas, inclusive na loteria.
Com a vibração forte de Marte, Vênus e do Sol impulsionando decisões rápidas, magnetismo social e até coragem para arriscar, cada signo recebe hoje uma combinação especial de números que refletem esse movimento mais intenso.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
O drink que combina com cada signo
O ponto fraco que cada signo tenta esconder