Veja quando Maria de Fátima vai se jogar da escada em Vale Tudo

Vilã tomará atitude radical para tentar perder bebê que espera

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:56

Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo Crédito: Reprodução

O capítulo de "Vale Tudo" em que Maria de Fátima (Bella Campos) se jogará das escadas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro está perto. A vilã tomará a atitude radical com o objetivo de perder o bebê que espera, após Celina (Malu Galli) falar que Afonso (Humberto Carrão) é estéril.

As cenas estão previstas para ir ao ar neste sábado (16), conforme indica o resumo oficial da Globo. Porém, há uma chance de a data ser alterada pela emissora caso haja cortes ou atrasos.

Por enquanto, o resumo do capítulo informa: "César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez".

A esta altura, tia Celina (Malu Galli), desconfiada da relação da golpista com César (Cauã Reymond), terá dito que a gravidez é uma farsa, alegando que o sobrinho é estéril. A trambiqueira irá ao local acompanhada da família Roitman, enquanto Raquel chegará com Ivan (Renato Góes). Desesperada, Fátima tentará conversar com a mãe sobre o que está acontecendo. Raquel, porém, vai rejeitar a filha.

Do alto da escadaria do teatro, Fátima decidirá se jogar, em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficará paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca. Ainda assim, não aceitará acompanhar a vilã durante a internação, e optará por permanecer no local para ver o espetáculo até o fim.

Maria de Fátima não perderá o bebê e Afonso - que na verdade não é estéril - ficará sabendo da gestação no hospital e se mostrará feliz. Na próxima semana, porém, ele irá flagrar a esposa com César e a expulsará de casa.

Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, consegue reaver o neto, que fica sob seus cuidados.