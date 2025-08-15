Acesse sua conta
Veja quando Maria de Fátima vai se jogar da escada em Vale Tudo

Vilã tomará atitude radical para tentar perder bebê que espera

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 08:56

Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo
Maria de Fátima (Bella Campos) em Vale Tudo Crédito: Reprodução

O capítulo de "Vale Tudo" em que Maria de Fátima (Bella Campos) se jogará das escadas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro está perto. A vilã tomará a atitude radical com o objetivo de perder o bebê que espera, após Celina (Malu Galli) falar que Afonso (Humberto Carrão) é estéril.

As cenas estão previstas para ir ao ar neste sábado (16), conforme indica o resumo oficial da Globo. Porém, há uma chance de a data ser alterada pela emissora caso haja cortes ou atrasos.

Por enquanto, o resumo do capítulo informa: "César sugere que Fátima interrompa a gravidez. Raquel não se sente confortável em ir à ópera com Ivan, sabendo que é um evento patrocinado pela família Roitman. Raquel se nega a falar com Maria de Fátima no evento no Teatro Municipal. Maria de Fátima tem atitude extrema para dar fim a sua gravidez".

A esta altura, tia Celina (Malu Galli), desconfiada da relação da golpista com César (Cauã Reymond), terá dito que a gravidez é uma farsa, alegando que o sobrinho é estéril. A trambiqueira irá ao local acompanhada da família Roitman, enquanto Raquel chegará com Ivan (Renato Góes). Desesperada, Fátima tentará conversar com a mãe sobre o que está acontecendo. Raquel, porém, vai rejeitar a filha.

Do alto da escadaria do teatro, Fátima decidirá se jogar, em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficará paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca. Ainda assim, não aceitará acompanhar a vilã durante a internação, e optará por permanecer no local para ver o espetáculo até o fim.

Maria de Fátima não perderá o bebê e Afonso - que na verdade não é estéril - ficará sabendo da gestação no hospital e se mostrará feliz. Na próxima semana, porém, ele irá flagrar a esposa com César e a expulsará de casa.

Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, consegue reaver o neto, que fica sob seus cuidados.

