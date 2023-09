Um homem foi preso em flagrante por suspeita de empurrar sua esposa do primeiro andar de um prédio na cidade Itabuna, no sul da Bahia. O caso aconteceu nesta segunda-feira (18).



Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa no âmbito da Lei Maria da Penha após policiais militares serem acionados acerca de uma mulher caída ao solo na Rua São Pedro, no bairro Nossa Senhora de Fática



A vítima foi encaminhada para o hospital e o homem segue custodiado na sede da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Itabuna.