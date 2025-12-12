EMPREGO

Inscrições para programa de estágio da Vivo terminam nesta sexta-feira (12)

São 450 vagas distribuídas na Bahia e em outros 11 estados

Millena Marques

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 07:01

Programa de Estágio 2026 Crédito: Divulgação

As inscrições para o Programa de Estágio da Vivo 2026 terminam nesta sexta-feira (12). São 450 vagas para estudantes de ensino superior em bacharelado ou tecnólogo, com formação prevista entre junho de 2027 e dezembro de 2030. Há vagas para a Bahia e outros 11 estados. As inscrições podem ser feitas neste link.

Exigências

Inglês não será exigido e não há restrição de idade. Além disso, a Vivo busca por candidatos com habilidades e competências alinhadas à Paixão Púrpura, com foco na experiência do cliente, colaborativas, curiosas, corajosas para inovar e com disposição para aprender, simplificar os caminhos e agir com protagonismo.

A companhia preparou uma trilha de capacitação com conteúdos voltados para a construção de conhecimento, além de desenvolvimento conectado ao negócio, à história e à cultura Vivo. “Queremos capacitar esses talentos para que se tornem profissionais qualificados, aptos a enfrentar os desafios do mercado e a construir uma carreira de sucesso”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

Locais e atuação

As oportunidades são para São Paulo (SP), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Distrito Federal (DF), Pernambuco (PE), Pará (PA), Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA).

Bolsa

Segundo a empresa, a bolsa auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da Vivo, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.

A empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos.