Pelourinho recebe espetáculo Batuca Raul em homenagem a Raul Seixas

Tributo percussivo integra a programação do Natal da Prefeitura de Salvador nesta segunda-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 16:48

Batuca Raul faz homenagem a Raul Seixas no Pelourinho
Batuca Raul faz homenagem a Raul Seixas no Pelourinho Crédito: Divulgação

O Palco Anunciação, na programação do Natal da Prefeitura de Salvador, recebe nesta segunda-feira (15) o espetáculo Batuca Raul, uma homenagem à obra de Raul Seixas que une a força da percussão da Oficina de Sons à poesia do Maluco Beleza. A apresentação acontece a partir das 18h, no Pelourinho, com acesso gratuito ao público.

A proposta do espetáculo é revisitar o legado de Raul a partir de uma leitura percussiva e contemporânea, explorando a inquietude criativa do artista por meio de arranjos que ressaltam pandeiros, cajons e diferentes tipos de tambores. O resultado é uma experiência que convida o público a vivenciar Raul além dos discos, em uma celebração sonora vibrante e coletiva.

“A obra de Raul vai se manter durante muitos anos porque fala sobre a essência humana. Nesse novo formato que a Oficina de Sons vem trazendo, a gente percebe a diversidade e a variedade de sons que Raul pode proporcionar dentro do universo da música. Na Oficina de Sons temos pessoas de várias gerações, desde adolescentes até pessoas da melhor idade, e essa conexão aparece claramente no Batuca Raul”, afirma Marcos Clement.

Realizado pelo projeto Oficina de Sons, o espetáculo tem direção geral da percussionista Poliana Coelho e direção musical de Marcos Bezerra. Um dos destaques da noite é a participação especial de Marcos Clement, considerado um dos principais intérpretes da obra de Raul Seixas na atualidade. A cantora Maira Lins, madrinha do projeto, também integra a apresentação, interpretando o único samba composto por Raul, “Aos Trancos e Barrancos”, além do clássico “Meu Amigo Pedro”. Completa o time a musicista Juliana Leite, professora de canto da Oficina de Sons e vocalista do grupo Bailinho de Quinta.

Segundo os diretores, um dos maiores desafios foi selecionar apenas 20 músicas de um repertório que ultrapassa 300 composições ao longo de 26 anos de carreira. Canções emblemáticas como “Gita”, “O Carimbador Maluco”, “Sociedade Alternativa” e “Mosca na Sopa” ganharam novas roupagens, sem perder o vínculo afetivo que atravessa gerações. A estreia do espetáculo aconteceu no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, com ingressos esgotados em apenas cinco dias.

“É uma grande honra para nós, do projeto Oficina de Sons, defender uma obra tão grandiosa e singular como a de Raul, especialmente ao dividir o palco com artistas que são ‘raulseixistas’ há muito tempo e que compartilham conosco a alegria de celebrar esse legado”, destaca Poliana Coelho.

Com oito anos de trajetória, a Oficina de Sons já homenageou diversos nomes da música popular brasileira. Desta vez, o projeto encerra o semestre 2025.2 celebrando os 80 anos de nascimento de Raul Seixas. Com mais de 80 batuqueiras em cena, Batuca Raul promete ecoar, no coração do Centro Histórico, o espírito livre, contestador e atemporal do Maluco Beleza.

Tags:

Salvador Raul Seixas Natal

