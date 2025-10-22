'TCHAU, BOLOR'

Como limpar o mofo do banheiro de uma forma simples, eficiente e definitiva

Cômodo é o mais agradável para os microrganismos que formam bolor

A umidade, o calor e a falta de ventilação fazem do banheiro o cômodo da casa mais propício para o aparecimento de mofo e bolor. Contudo, com algumas destas dicas você pode se livrar deles de maneira simples e eficiente.

Essas manchas desagradáveis nas paredes e no teto de cômodos úmidos são na verdade fungos que crescem sobre a superfície mas não formam cogumelos. Manter uma casa mofada traz diversos riscos para a saúde, principalmente a respiratória, com riscos de infecções graves.

Portanto, aplique estas seguintes dicas e mantenha você e sua família seguros dentro de casa.

Tirando mofo do teto

Quando tomamos banho o vapor sobe, umedecendo o teto. Alguns materiais porosos, como o gesso, favorecem ainda mais o aparecimento do mofo. Para remover, não tem segredo: água sanitária diluída em água comum.

A influenciadora Jessica Miyashiro, especialista em limpeza que cria conteúdo para a internet, explicou para a Casa e Jardim: “Misture água sanitária com água, na proporção de 1:2. Depois, aplique com um borrifador ou esponja”.

Deixe agir por 10 minutos e depois retire com um pano. Lembre-se de deixar o ambiente arejado após a limpeza.

Nas paredes

Para limpar as paredes, utilize a mesma mistura de água sanitária diluída, recomenda a influenciadora. Caso tenha receio de manchar sua parede, você pode utilizar vinagre branco puro no lugar da mistura.

Esfregue bem com uma esponja ou pano macio. Mas tome cuidado, mofo nas paredes pode ser sinal de vazamento, e deve ser investigado por um especialista.

Rejunte e azulejo

O mofo também pode se acumular no rejunte e até mesmo nos azulejos. Para o rejunte, utilize um pouco de bicarbonato de sódio, recomenda Jéssica:

“Faça uma pasta de bicarbonato de sódio com água oxigenada, de 10 ou 20 volumes”. Em seguida, aplique com ajuda de uma escova e deixe agir por 15 minutos antes de retirar. Para os azulejos, você pode comprar um produto antifúngico, ou repetir o truque do vinagre branco e esfregar bem.

Silicone do box

Por último um detalhe que passa despercebido por muitos: o silicone do box. Mesmo sendo uma área pequena, ainda pode abrigar bolor e trazer os malefícios para a saúde. A água sanitária é sua amiga para essa limpeza:

“Misture água sanitária e água, na proporção 1:1 e aplique com algodão embebido, pressionando sobre o silicone. Deixe agir por 30 minutos a 1 hora e, depois, retire o algodão e enxágue bem”, explica a especialista.