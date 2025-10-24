Truque ensinado por quem realmente entende mostra como acabar de vez com a foliculite

LISINHA

Dermatologista ensina rotina simples para eliminar as temidas bolinhas vermelhas

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:00

Saiba como manter a pele hidratada e livre da foliculite mesmo nos dias mais quentes Crédito: Freepik

A foliculite, aquelas bolinhas vermelhas que incomodam principalmente na região dos glúteos e axilas, é mais comum do que parece. Causada pela inflamação dos folículos capilares, ela pode surgir em várias partes do corpo e tende a piorar nos dias quentes.

De acordo com a dermatologista Darciane Rezende, o problema se agrava com o uso de roupas justas, que retêm calor e umidade. “Quando os folículos ficam inflamados ou infeccionados, acontece a foliculite”, explica ao portal Terra. O verão, com suor e exposição solar intensa, cria o ambiente perfeito para a inflamação aparecer.

O atrito constante, a depilação frequente e até o uso prolongado de certos cremes também podem contribuir. Segundo a especialista, o segredo está em manter a pele limpa, hidratada e livre do acúmulo de oleosidade.

Cuidados diários para prevenir as bolinhas

Para quem quer exibir uma pele uniforme e saudável, Darciane recomenda atenção à rotina de cuidados. Evitar roupas muito apertadas, esfoliar a pele semanalmente e hidratar o corpo todos os dias são passos essenciais.

“É importante manter sempre a pele hidratada, ingerir bastante líquido e ter uma dieta equilibrada”, reforça. A médica ainda lembra que o cuidado deve ser redobrado antes e depois da depilação, especialmente com a escolha dos produtos utilizados.

A higienização com sabonete antisséptico, como os de enxofre, ajuda a remover o excesso de oleosidade e prevenir inflamações. Pequenos ajustes na rotina podem fazer toda a diferença para quem quer se livrar da foliculite.

Tratamento: o que realmente funciona

Além dos cuidados diários, alguns tratamentos podem acelerar o processo. A esfoliação suave é uma das etapas mais eficazes, desde que feita com cuidado. Usar esponjas de silicone, por exemplo, evita o acúmulo de bactérias e melhora a textura da pele.

Outro passo importante é manter a região sempre hidratada. “Uma pele bem cuidada recupera nutrientes e restaura a barreira natural contra fungos e bactérias”, afirma Darciane. Hidratação, segundo ela, é sinônimo de prevenção.

Para quem busca uma solução definitiva, a dermatologista recomenda a depilação a laser. “A remoção de pelos a laser pode prevenir e também minimizar os machucadinhos causados por outros métodos de depilação”, explica. O procedimento destrói a raiz do folículo piloso, reduzindo a chance de inflamações futuras.

O segredo está na constância

Não existe milagre para eliminar a foliculite da noite para o dia — mas uma rotina consistente faz toda a diferença. Seguindo os passos certos, é possível manter a pele saudável mesmo durante o calor intenso do verão.

Com hábitos simples, como hidratar-se bem, cuidar da higiene e escolher roupas confortáveis, o sonho de ter um bumbum lisinho pode deixar de ser apenas uma meta e virar realidade.