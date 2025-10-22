Acesse sua conta
Adoçante usado por milhões de pessoas está prestes a mudar o tratamento contra a calvície

Pesquisadores descobriram que composto da planta estévia potencializa a ação do minoxidil, tornando o tratamento mais eficaz e menos agressivo à pele

  P
  Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:10

Você precisa conhecer essa solução natural para calvice
Crédito: Freepik

Uma substância adoçante usada diariamente por milhões de pessoas pode estar prestes a mudar a forma como tratamos a calvície. Cientistas descobriram que o esteviosídeo, derivado da estévia, melhora significativamente a absorção do minoxidil, medicamento mais utilizado no combate à alopecia androgenética, e reduz seus efeitos colaterais.

A descoberta abre caminho para tratamentos mais potentes e seguros, com tecnologia de microagulhas que facilita a penetração do ativo na pele.

Segredo para evitar a calvície

O óleo de rícino apresenta menor risco de efeitos colaterais indesejados
Muitos homens recorrem ao transplante quando já é tarde  por Shutterstock
Transplante capilar serve para tratar a calvície e a queda de cabelo por Shutterstock
Minoxidil tem efeitos colaterais, como coceira ou queda temporária, conhecida como "shedding" por
Sua composição rica em ácido ricinoleico oferece ações anti-inflamatórias e antimicrobianas. por Shutterstock
Para que o óleo de rícino entregue bons resultados, a regularidade no uso é imprescindível.  por Shutterstock
A frequência recomendada para aplicação é de duas a três vezes por semana. por Shutterstock
O óleo de rícino se destaca como uma opção natural eficaz para quem busca estimular o crescimento capilar e reduzir a queda por Shutterstock
 Ele apresenta baixo custo e baixa toxicidade, sendo uma alternativa segura e acessível. por Shutterstock
Cuidados simples ajudam a manter a saúde dos cabelos (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
1 de 10
O óleo de rícino apresenta menor risco de efeitos colaterais indesejados por Shutterstock

A calvície ainda desafia a medicina moderna

A alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície de padrão masculino ou feminino, é uma das condições mais comuns relacionadas à queda capilar.

Estima-se que mais de 50% dos homens e até 40% das mulheres serão afetados em algum grau ao longo da vida. Hoje, o minoxidil tópico é o tratamento mais prescrito, mas sua eficácia costuma ser limitada.

Um dos grandes problemas é que o minoxidil tem baixa solubilidade em água, o que dificulta sua absorção pelas camadas da pele. Para contornar isso, utiliza-se álcool como excipiente, mas isso pode causar efeitos colaterais desagradáveis, como coceira, irritação e ressecamento do couro cabeludo.

Essa limitação faz com que muitos pacientes desistam do tratamento ou não obtenham os resultados esperados. Por isso, a comunidade científica busca alternativas que tornem a entrega do medicamento mais eficiente, segura e confortável.

O papel inesperado de um adoçante 

Foi nesse cenário que o esteviosídeo, um composto natural presente na planta estévia e amplamente usado como adoçante, entrou em cena. Segundo um estudo publicado na revista Advanced Healthcare Materials, ele não só melhora a solubilidade do minoxidil, como também potencializa sua penetração na pele.

O segredo está em sua estrutura molecular anfipática, ou seja, com uma parte que atrai e outra que repele a água. Essa característica permite que o esteviosídeo atue como um veículo de transporte para o medicamento, facilitando sua chegada aos folículos capilares.

Além disso, por já ser aprovado para consumo e amplamente utilizado na alimentação, o esteviosídeo tem um perfil de segurança elevado, fator essencial para seu uso em produtos dermatológicos e cosméticos.

Microagulhas e novas possibilidades no tratamento

A pesquisa foi além da simples mistura do adoçante com o minoxidil. Os cientistas criaram um adesivo de microagulhas à base de esteviosídeo, projetado para liberar o medicamento de forma controlada e direta no couro cabeludo. Essa tecnologia reduz a necessidade de solventes irritantes e melhora consideravelmente a eficácia da terapia.

Os tratamentos para a calvície

O uso de minoxidil (tópico ou oral em baixas doses) pode ajudar a desacelerar a queda e estimular o crescimento, mas deve ser prescrito por um médico
Microagulhamento: Cria microperfurações na pele para estimular o crescimento capilar.
Intradermoterapia/MMP: Injeção de medicamentos ou microinfusão de medicamentos no couro cabeludo.
Transplante capilar serve para tratar a calvície e a queda de cabelo
Uso de luzes: Laser e/ou LED podem ser utilizados para estimular o crescimento.
1 de 5
O uso de minoxidil (tópico ou oral em baixas doses) pode ajudar a desacelerar a queda e estimular o crescimento, mas deve ser prescrito por um médico por Shutterstock

Os testes iniciais demonstraram que a absorção do minoxidil foi drasticamente ampliada, sem causar reações adversas significativas. A aplicação também é mais prática e menos incômoda para os pacientes.

Se confirmada em larga escala, a inovação poderá transformar a rotina de quem enfrenta a calvície, oferecendo um tratamento mais confortável, potente e acessível. A expectativa dos pesquisadores é que essa tecnologia avance rapidamente para os primeiros testes clínicos em humanos.

