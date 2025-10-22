FIM DA QUEDA DE CABELO

Adoçante usado por milhões de pessoas está prestes a mudar o tratamento contra a calvície

Pesquisadores descobriram que composto da planta estévia potencializa a ação do minoxidil, tornando o tratamento mais eficaz e menos agressivo à pele

Uma substância adoçante usada diariamente por milhões de pessoas pode estar prestes a mudar a forma como tratamos a calvície. Cientistas descobriram que o esteviosídeo, derivado da estévia, melhora significativamente a absorção do minoxidil, medicamento mais utilizado no combate à alopecia androgenética, e reduz seus efeitos colaterais.

A descoberta abre caminho para tratamentos mais potentes e seguros, com tecnologia de microagulhas que facilita a penetração do ativo na pele.

A calvície ainda desafia a medicina moderna

A alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície de padrão masculino ou feminino, é uma das condições mais comuns relacionadas à queda capilar.

Estima-se que mais de 50% dos homens e até 40% das mulheres serão afetados em algum grau ao longo da vida. Hoje, o minoxidil tópico é o tratamento mais prescrito, mas sua eficácia costuma ser limitada.

Um dos grandes problemas é que o minoxidil tem baixa solubilidade em água, o que dificulta sua absorção pelas camadas da pele. Para contornar isso, utiliza-se álcool como excipiente, mas isso pode causar efeitos colaterais desagradáveis, como coceira, irritação e ressecamento do couro cabeludo.

Essa limitação faz com que muitos pacientes desistam do tratamento ou não obtenham os resultados esperados. Por isso, a comunidade científica busca alternativas que tornem a entrega do medicamento mais eficiente, segura e confortável.

O papel inesperado de um adoçante

Foi nesse cenário que o esteviosídeo, um composto natural presente na planta estévia e amplamente usado como adoçante, entrou em cena. Segundo um estudo publicado na revista Advanced Healthcare Materials, ele não só melhora a solubilidade do minoxidil, como também potencializa sua penetração na pele.

O segredo está em sua estrutura molecular anfipática, ou seja, com uma parte que atrai e outra que repele a água. Essa característica permite que o esteviosídeo atue como um veículo de transporte para o medicamento, facilitando sua chegada aos folículos capilares.

Além disso, por já ser aprovado para consumo e amplamente utilizado na alimentação, o esteviosídeo tem um perfil de segurança elevado, fator essencial para seu uso em produtos dermatológicos e cosméticos.

Microagulhas e novas possibilidades no tratamento

A pesquisa foi além da simples mistura do adoçante com o minoxidil. Os cientistas criaram um adesivo de microagulhas à base de esteviosídeo, projetado para liberar o medicamento de forma controlada e direta no couro cabeludo. Essa tecnologia reduz a necessidade de solventes irritantes e melhora consideravelmente a eficácia da terapia.

Os testes iniciais demonstraram que a absorção do minoxidil foi drasticamente ampliada, sem causar reações adversas significativas. A aplicação também é mais prática e menos incômoda para os pacientes.