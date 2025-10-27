MAIS UM?

Astrônomos podem ter encontrado novo planeta no Sistema Solar após 170 anos

Último planeta descoberto foi Netuno, já que Plutão não é planeta

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:07

O planeta estaria localizado para lá de Netuno Crédito: Imagem: nagualdesign/Wikimedia Commons

O Sistema Solar possui apenas oito planetas, sendo quatro rochosos e quatros gasosos, e mais uma imensa coleção de objetos espaciais menores. Pelo menos é isso que achávamos, mas astrônomos podem ter encontrado novo planeta.

A possível descoberta do planeta foi anunciada por pesquisadores da Universidade de Princeton em agosto de 2025. Ainda sem nome, ele é chamado provisoriamente de Planeta Y, e pesquisadores correm para confirmar ou negar sua existência.

Entenda onde o Planeta Y se localiza e como os astrônomos de Princeton chegaram à conclusão.

Observação indireta

Os astrônomos analisaram a trajetória de 154 objetos do Cinturão de Kuiper ao redor do Sol. Essa é uma região que fica para além da órbita de Netuno, o oitavo planeta, e é densa em objetos rochosos, metálicos e materiais voláteis congelados.

Analisando a trajetória desses objetos, os astrônomos perceberam que eles convergiam de maneira estranha, mas que o movimento poderia ser explicado por um planeta com massa entre a de Mercúrio e a da Terra.

Planeta Y

Ele estaria entre 100 a 200 vezes mais distante do Sol do que a Terra, e sua inclinação na órbita seria de 15 graus. Como está muito longe, é difícil observá-lo com telescópio.

Mas os astrônomos acreditam que com a observação do Observatório Vera C. Rubin, que fica no Chile, a existência desse planeta pode ser confirmada. Caso positivo, será o primeiro planeta descoberto desde Netuno, a 170 anos atrás.