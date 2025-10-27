Astrônomos podem ter encontrado novo planeta no Sistema Solar após 170 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:07
O Sistema Solar possui apenas oito planetas, sendo quatro rochosos e quatros gasosos, e mais uma imensa coleção de objetos espaciais menores. Pelo menos é isso que achávamos, mas astrônomos podem ter encontrado novo planeta.
A possível descoberta do planeta foi anunciada por pesquisadores da Universidade de Princeton em agosto de 2025. Ainda sem nome, ele é chamado provisoriamente de Planeta Y, e pesquisadores correm para confirmar ou negar sua existência.
Planetas
Entenda onde o Planeta Y se localiza e como os astrônomos de Princeton chegaram à conclusão.
Os astrônomos analisaram a trajetória de 154 objetos do Cinturão de Kuiper ao redor do Sol. Essa é uma região que fica para além da órbita de Netuno, o oitavo planeta, e é densa em objetos rochosos, metálicos e materiais voláteis congelados.
Analisando a trajetória desses objetos, os astrônomos perceberam que eles convergiam de maneira estranha, mas que o movimento poderia ser explicado por um planeta com massa entre a de Mercúrio e a da Terra.
Ele estaria entre 100 a 200 vezes mais distante do Sol do que a Terra, e sua inclinação na órbita seria de 15 graus. Como está muito longe, é difícil observá-lo com telescópio.
Mas os astrônomos acreditam que com a observação do Observatório Vera C. Rubin, que fica no Chile, a existência desse planeta pode ser confirmada. Caso positivo, será o primeiro planeta descoberto desde Netuno, a 170 anos atrás.
Ele também vai precisar de um novo nome. Todos os planetas do sistema solar são nomeados de acordo com deuses da religião helênica, com nomes romanos. Qual seria o deus do Planeta Y?