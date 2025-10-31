Espirros durante a gravidez preocupam? Veja o que é mito e o que é verdade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:00
Durante a gravidez, é comum que os espirros se tornem mais frequentes, pois o sistema imunológico da gestante fica mais frágil.
Espirros na grávidez nem sempre indicam riscos
Entre as causas estão alergias, resfriados e até rinite gestacional, uma condição que, segundo o Medical News Today, atinge cerca de 39% das mulheres em algum momento da gestação.
Na maioria dos casos, esses espirros não representam risco para o bebê nem para a mãe. No entanto, é importante redobrar a atenção e adotar alguns cuidados específicos durante esse período.
O bebê permanece bem protegido dentro do útero, e até mesmo um espirro forte não é capaz de prejudicá-lo. Muitas gestantes sentem um leve incômodo ou dor na região abdominal ao espirrar, mas isso é normal e não costuma representar risco.
Essa sensação está ligada ao ligamento redondo, que se alonga e se ajusta conforme o corpo da mulher se adapta ao crescimento do bebê.
De acordo com o Medical News Today, os espirros só se tornam motivo de preocupação quando são sintomas de alguma condição de saúde – como gripe ou infecção.
Nesses casos, o que pode afetar o bebê é a doença subjacente, e não o ato de espirrar em si.
Durante a gravidez, é importante saber que muitos medicamentos aparentemente inofensivos – inclusive aqueles vendidos sem receita – não são seguros para gestantes.
Mas algumas alternativas naturais podem ajudar a aliviar o desconforto sem recorrer a remédios.
Entre elas estão a lavagem nasal com soro fisiológico, dormir com a cabeça levemente elevada e manter os ambientes limpos e ventilados para evitar poeira e ácaros.
Também é importante investir em uma alimentação rica em vitamina C e alimentos com propriedades anti-inflamatórias, como alho e gengibre (mas sempre com liberação médica).
Segundo o Medical News Today, as gestantes devem consultar um médico imediatamente se apresentar algum dos seguintes sintomas, além dos espirros:
Esses sintomas podem indicar infecções ou condições que requerem atenção médica, e a avaliação precoce ajuda a garantir a segurança tanto da gestante quanto do bebê.