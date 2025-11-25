AMIGAS & RIVAIS

Zenilda escapa de atropelamento e inicia queda de Arminda em Três Graças

Personagem enfrenta a morte e passa a desconfiar da amiga, preparando terreno para a grande queda da vilã

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:01

Zenilda escapa de atropelamento e põe Arminda na mira em Três Graças Crédito: Reprodução

Um dos momentos mais tensos de Três Graças está prestes a ir ao ar. Zenilda, interpretada por Andréia Horta, verá sua vida por um fio depois de flagrar Rogério (Eduardo Moscovis) dirigindo pelas ruas de São Paulo, algo impossível, já que ele é dado como morto. A revelação deixará Arminda (Grazi Massafera) completamente fora de si.

Tomada pelo pânico, a vilã empurrará a amiga em direção a um ônibus em movimento. Por um triz, o motorista consegue frear a tempo. Assustada e sentindo que escapou da morte, Zenilda se levanta transtornada e acusa Arminda: “Você me empurrou!”. A rival, como sempre, tentará se safar com cinismo: “Não lembro de ter feito isso”.

A sequência, que seria exibida apenas no capítulo 50, foi antecipada pela edição e irá ao ar já no capítulo 40. O acidente marca o início da virada de Zenilda, que finalmente começa a ligar os pontos sobre a conduta suspeita de Arminda.

A tentativa de manipulação não cola. Quando Zenilda corre até a Fundação Ferette para pedir ajuda, encontra mais um obstáculo. Ferette (Murilo Benício) tenta convencê-la de que tudo não passou de um surto e até sugere que ela procure um psiquiatra. Mas a personagem já não se deixa enganar tão facilmente: o medo e o instinto de sobrevivência falam mais alto.