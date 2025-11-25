Zenilda escapa de atropelamento e inicia queda de Arminda em Três Graças

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 12:01
Um dos momentos mais tensos de Três Graças está prestes a ir ao ar. Zenilda, interpretada por Andréia Horta, verá sua vida por um fio depois de flagrar Rogério (Eduardo Moscovis) dirigindo pelas ruas de São Paulo, algo impossível, já que ele é dado como morto. A revelação deixará Arminda (Grazi Massafera) completamente fora de si.
Tomada pelo pânico, a vilã empurrará a amiga em direção a um ônibus em movimento. Por um triz, o motorista consegue frear a tempo. Assustada e sentindo que escapou da morte, Zenilda se levanta transtornada e acusa Arminda: “Você me empurrou!”. A rival, como sempre, tentará se safar com cinismo: “Não lembro de ter feito isso”.
Arminda em Três Graças
A sequência, que seria exibida apenas no capítulo 50, foi antecipada pela edição e irá ao ar já no capítulo 40. O acidente marca o início da virada de Zenilda, que finalmente começa a ligar os pontos sobre a conduta suspeita de Arminda.
A tentativa de manipulação não cola. Quando Zenilda corre até a Fundação Ferette para pedir ajuda, encontra mais um obstáculo. Ferette (Murilo Benício) tenta convencê-la de que tudo não passou de um surto e até sugere que ela procure um psiquiatra. Mas a personagem já não se deixa enganar tão facilmente: o medo e o instinto de sobrevivência falam mais alto.
O episódio abre caminho para o desmascaramento de Arminda, que mantém um caso com Rogério e ainda participa do esquema de falsificação de remédios que sustenta a trama. O cerco começa a fechar para a vilã, enquanto Zenilda desperta para o perigo que sempre esteve ao seu lado.