Mulher espancada por zelador no Rio Vermelho também teria sido vítima de estupro

Vítima está internada em coma induzido no Hospital Geral do Estado (HGE)

Maysa Polcri

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 15:01

Zelador ateou fogo no Morro das Pedras Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A professora de 48 anos que foi brutalmente agredida pelo zelador do prédio onde mora também teria sido estuprada pelo agressor. O homem, identificado como Osvaldo Conceição Ferreira, foi autuado pelos crimes de estupro qualificado, tentativa de feminicídio e dano qualificado pelo uso de substância inflamável. Ele está custodiado no Hospital Geral do Estado (HGE), após se jogar do prédio para tentar fugir.

A reportagem teve acesso ao auto de prisão em flagrante do zelador. Nele, consta o fato de que a vítima apresenta inchaço anormal nas partes íntimas, indicando provável agressão sexual. O homem investigado também possui escoriações no rosto, o que indica que a moradora tentou se defender da violência.

A mulher segue internada no HGE, em coma induzido, e conta com ajuda de ventilação mecânica. O estado de saúde dela é grave, mas estável. Além das agressões, o zelador Osvaldo Conceição ateou fogo no corredor do primeiro andar do prédio, provocando pânico nos moradores. Após a ação, ele se jogou do prédio no intuito de fugir, de acordo com a polícia. O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (27). O homem passará por audiência de custódia às 9 horas de sexta-feira (28).

Relato de assédio

Em janeiro do ano passado, a vítima registrou no livro de ocorrências do condomínio um episódio em que teria sido assediada pelo zelador. Ela narra que o homem a chamou para tomar vinho, em um sábado à noite, através de um aplicativo de mensagens. No relato, a mulher pede que sejam tomadas providências uma vez que ela se sentiu incomodada pela abordagem.

"Gostaria que alguma providência fosse tomada, pois como funcionário do prédio, o 'seu' Osvaldo tem obrigação de manter o devido respeito aos moradores e não lhes causar nenhum tipo de importunação", escreveu. Uma amiga da vítima, que é funcionária de um estabelecimento comercial localizado próximo ao prédio, confirmou os relatos de assédio e também disse, em depoimento, que é constantemente assediada pelo homem no local onde trabalha.

"Ela mora sozinha e me contou que, inicialmente, pedia favores para ele [zelador], como trocar uma cortina e regar as plantas quando ela viajava. Mas ele começou a chamar ela para sair e ela sempre cortou. Até que chegou ao ponto de ela falar com a esposa dele que estava sendo assediada. Mesmo assim, ele continuava", contou a amiga, em entrevista ao CORREIO.

Zelador foi filmado carregando a gasolina utilizada no incêndio Crédito: Reprodução

Entenda o caso

O zelador suspeito de atear fogo em um edifício no Rio Vermelho, em Salvador, espancou uma moradora do prédio na madrugada desta quarta-feira (27). A vítima de 48 anos foi violentamente agredida e está internada inconsciente no Hospital Geral do Estado (HGE).A ocorrência foi registrada como tentativa de feminicídio. O agressor, que se jogou do primeiro andar do prédio, recebeu voz de prisão e está custodiado na unidade de saúde.

A delegada Zaira Pimentel, responsável pelo caso, disse em entrevista que o caso inicialmente foi tratado apenas como incêndio. Mas, tão logo os primeiros moradores do prédio foram ouvidos, a polícia constatou que tratava-se de um caso a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



