Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lenda do cinema francês, atriz chega a Salvador para encontro raro com o público

Isabelle Huppert participará de um bate-papo ao final de sessão no Cine Glauber Rocha

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:15

Isabelle Huppert
Isabelle Huppert Crédito: Shutterstock

Direto das terras francesas, a atriz Isabelle Huppert desembarca em Salvador no dia 5 de dezembro para participar de um bate-papo após a exibição de seu último trabalho: A Mulher Mais Rica do Mundo. A sessão será realizada às 17h55 no Cine Glauber Rocha, na sala 1, às 19h. Os ingressos já podem ser adquiridos por meio do site oficial do cinema, por valores a partir de R$ 21. Antes de desembarcar na Bahia, Isabelle estará na abertura do festival no Rio de Janeiro.

A chegada de Isabelle à capital baiana faz parte da programação do Festival de Cinema Francês do Brasil 2025. Entre os dias 27 de novembro e 10 de dezembro, o evento exibirá filmes do país europeu e trará alguns dos artistas e diretores para interagir com os espectadores brasileiros. Em Salvador, três cinemas receberão as exibições dos 21 filmes do festival: Cine Glauber Rocha, Sala de Arte da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e Sala de Arte do Paseo.

Isabelle Huppert

Isabelle Huppert por Divulgação
Isabelle Huppert por Shutterstock
Isabelle Huppert por Shutterstock
Isabelle Huppert por Shutterstock
Isabelle Huppert por Shutterstock
Isabelle Huppert por Shutterstock
Isabelle Huppert por Shutterstock
Cartaz: A Mulher Mais Rica do Mundo por Divulgação
Cartaz: A Mulher Mais Rica do Mundo por Divulgação
1 de 9
Isabelle Huppert por Divulgação

“Muitos dos filmes da programação mergulham no âmago da vida familiar ou retratam situações e momentos difíceis que transformam vidas. Na maioria das vezes, os personagens estão em busca de si mesmos ou de seu lugar no mundo. Independentemente do formato, a seleção oferece um olhar profundamente humano, muitas vezes terno, sobre seus protagonistas e os desafios que enfrentam”, descrevem os curadores do festival, Emmanuelle e Christian Boudier.

Com mais de 50 anos de carreira, Isabelle Huppert consagrou-se como uma das maiores atrizes do cinema francês atual. Em seu repertório, já acumula ao menos 163 filmes e 19 prêmios. Seu grande sucesso se deve à capacidade de conferir a profundidade necessária a personagens complexos, muitas vezes oferecendo contribuições pessoais às personagens que interpreta. Huppert já atuou com diferentes diretores, em filmes franceses e internacionais de gêneros diversos, como Elle (2016), A Professora de Piano (2001), A Sindicalista (2022) e Madame Bovary (1991).

A Mulher Mais Rica do Mundo, dirigido por Thierry Klifa, divide-se entre o thriller psicológico e o drama burguês, envolvendo na trama Marianne Farrère (Isabelle Huppert), uma mulher rica e influente, e Pierre-Alain Fantin (Laurent Lafitte), um jovem escritor e fotógrafo. O que se inicia com uma singela amizade abre espaço para o romantismo e para um esquema de corrupção de grandes proporções. A história narrada por Thierry Klifa é inspirada na figura real de Françoise Bettencourt-Meyers, herdeira do império L’Oréal.

Tags:

Cinema Salvador Filme Cine Glauber Rocha

Mais recentes

Imagem - Zelador que agrediu moradora e incendiou prédio em Salvador é denunciado pelo MP

Zelador que agrediu moradora e incendiou prédio em Salvador é denunciado pelo MP
Imagem - Quem trouxe? Galo e galinha surpreendem e viram mascotes da Alba

Quem trouxe? Galo e galinha surpreendem e viram mascotes da Alba
Imagem - Confira previsão do tempo para esta quarta-feira (26 de novembro) em Salvador

Confira previsão do tempo para esta quarta-feira (26 de novembro) em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
01

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
03

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
04

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas