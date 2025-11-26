FESTIVAL DE CINEMA FRANCÊS

Lenda do cinema francês, atriz chega a Salvador para encontro raro com o público

Isabelle Huppert participará de um bate-papo ao final de sessão no Cine Glauber Rocha

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:15

Isabelle Huppert Crédito: Shutterstock

Direto das terras francesas, a atriz Isabelle Huppert desembarca em Salvador no dia 5 de dezembro para participar de um bate-papo após a exibição de seu último trabalho: A Mulher Mais Rica do Mundo. A sessão será realizada às 17h55 no Cine Glauber Rocha, na sala 1, às 19h. Os ingressos já podem ser adquiridos por meio do site oficial do cinema, por valores a partir de R$ 21. Antes de desembarcar na Bahia, Isabelle estará na abertura do festival no Rio de Janeiro.

A chegada de Isabelle à capital baiana faz parte da programação do Festival de Cinema Francês do Brasil 2025. Entre os dias 27 de novembro e 10 de dezembro, o evento exibirá filmes do país europeu e trará alguns dos artistas e diretores para interagir com os espectadores brasileiros. Em Salvador, três cinemas receberão as exibições dos 21 filmes do festival: Cine Glauber Rocha, Sala de Arte da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e Sala de Arte do Paseo.

“Muitos dos filmes da programação mergulham no âmago da vida familiar ou retratam situações e momentos difíceis que transformam vidas. Na maioria das vezes, os personagens estão em busca de si mesmos ou de seu lugar no mundo. Independentemente do formato, a seleção oferece um olhar profundamente humano, muitas vezes terno, sobre seus protagonistas e os desafios que enfrentam”, descrevem os curadores do festival, Emmanuelle e Christian Boudier.

Com mais de 50 anos de carreira, Isabelle Huppert consagrou-se como uma das maiores atrizes do cinema francês atual. Em seu repertório, já acumula ao menos 163 filmes e 19 prêmios. Seu grande sucesso se deve à capacidade de conferir a profundidade necessária a personagens complexos, muitas vezes oferecendo contribuições pessoais às personagens que interpreta. Huppert já atuou com diferentes diretores, em filmes franceses e internacionais de gêneros diversos, como Elle (2016), A Professora de Piano (2001), A Sindicalista (2022) e Madame Bovary (1991).