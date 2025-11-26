Mais de 150 cidades baianas podem ter tempestade com granizo; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06:32
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã de terça-feira (25), um alerta laranja de perigo para tempestades em 157 municípios da Bahia. O aviso segue até 10h desta quarta-feira (26) e prevê chuva intensa, rajadas de vento e risco de queda de granizo em diversas regiões do estado.
Segundo o órgão, o volume de chuva pode ficar entre 30 e 60 mm por hora, ou alcançar 50 a 100 mm ao longo do dia, acompanhado de ventos que variam de 60 a 100 km/h. Há possibilidade de granizo, além de riscos associados como corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.
O alerta atinge áreas como o Centro Sul Baiano, Sul Baiano, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano e outras regiões do interior. Municípios como Vitória da Conquista, Barreiras, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Eunápolis, Itamaraju e Teixeira de Freitas estão entre os que podem ser afetados.
Chuva de granizo causou estragos em Itambé
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores para evitar risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
Se possível, moradores devem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante as tempestades. Em caso de emergência, as orientações são acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Abaíra
Alcobaça
Anagé
Angical
Aracatu
Arataca
Baianópolis
Barra
Barra da Estiva
Barra do Choça
Barreiras
Belmonte
Belo Campo
Boa Nova
Bom Jesus da Lapa
Bom Jesus da Serra
Boninal
Boquira
Botuporã
Brejolândia
Brotas de Macaúbas
Brumado
Buritirama
Caatiba
Caculé
Caetanos
Caetité
Camacan
Canápolis
Canavieiras
Candiba
Cândido Sales
Caraíbas
Caravelas
Carinhanha
Catolândia
Caturama
Cocos
Condeúba
Contendas do Sincorá
Cordeiros
Coribe
Correntina
Cotegipe
Cristópolis
Dário Meira
Dom Basílio
Encruzilhada
Érico Cardoso
Eunápolis
Feira da Mata
Firmino Alves
Floresta Azul
Formosa do Rio Preto
Guajeru
Guanambi
Guaratinga
Ibiassucê
Ibicoara
Ibicuí
Ibipitanga
Ibirapuã
Ibitiara
Ibotirama
Igaporã
Iguaí
Ipupiara
Iramaia
Itabela
Itaeté
Itagimirim
Itaju do Colônia
Itamaraju
Itambé
Itanhém
Itapé
Itapebi
Itapetinga
Itarantim
Itororó
Ituaçu
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jucuruçu
Jussari
Jussiape
Lagoa Real
Lajedão
Licínio de Almeida
Livramento de Nossa Senhora
Luís Eduardo Magalhães
Macarani
Macaúbas
Maetinga
Maiquinique
Malhada
Malhada de Pedras
Manoel Vitorino
Mansidão
Maracás
Mascote
Matina
Medeiros Neto
Mirante
Morpará
Mortugaba
Mucugê
Mucuri
Muquém do São Francisco
Nova Canaã
Nova Viçosa
Novo Horizonte
Oliveira dos Brejinhos
Palmas de Monte Alto
Paramirim
Paratinga
Pau Brasil
Piatã
Pindaí
Piripá
Planalto
Poções
Porto Seguro
Potiraguá
Prado
Presidente Jânio Quadros
Riachão das Neves
Riacho de Santana
Ribeirão do Largo
Rio de Contas
Rio do Antônio
Rio do Pires
Santa Cruz Cabrália
Santa Cruz da Vitória
Santa Luzia
Santa Maria da Vitória
Santana
Santa Rita de Cássia
São Desidério
São Félix do Coribe
Seabra
Sebastião Laranjeiras
Serra do Ramalho
Serra Dourada
Sítio do Mato
Tabocas do Brejo Velho
Tanhaçu
Tanque Novo
Teixeira de Freitas
Tremedal
Una
Urandi
Vereda
Vitória da Conquista
Wanderley
Xique-Xique