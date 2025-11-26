ATENÇÃO

Mais de 150 cidades baianas podem ter tempestade com granizo; veja lista

Inmet emitiu alerta de perigo, ainda válido nesta quarta-feira (26)

Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06:32

Granizo na Bahia Crédito: Reprodução / Redes socias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã de terça-feira (25), um alerta laranja de perigo para tempestades em 157 municípios da Bahia. O aviso segue até 10h desta quarta-feira (26) e prevê chuva intensa, rajadas de vento e risco de queda de granizo em diversas regiões do estado.

Segundo o órgão, o volume de chuva pode ficar entre 30 e 60 mm por hora, ou alcançar 50 a 100 mm ao longo do dia, acompanhado de ventos que variam de 60 a 100 km/h. Há possibilidade de granizo, além de riscos associados como corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações.

O alerta atinge áreas como o Centro Sul Baiano, Sul Baiano, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano e outras regiões do interior. Municípios como Vitória da Conquista, Barreiras, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Eunápolis, Itamaraju e Teixeira de Freitas estão entre os que podem ser afetados.

Chuva de granizo causou estragos em Itambé 1 de 9

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores para evitar risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Se possível, moradores devem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante as tempestades. Em caso de emergência, as orientações são acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Veja lista completa de cidades sob alerta:

Abaíra

Alcobaça

Anagé

Angical

Aracatu

Arataca

Baianópolis

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barreiras

Belmonte

Belo Campo

Boa Nova

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buritirama

Caatiba

Caculé

Caetanos

Caetité

Camacan

Canápolis

Canavieiras

Candiba

Cândido Sales

Caraíbas

Caravelas

Carinhanha

Catolândia

Caturama

Cocos

Condeúba

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Dário Meira

Dom Basílio

Encruzilhada

Érico Cardoso

Eunápolis

Feira da Mata

Firmino Alves

Floresta Azul

Formosa do Rio Preto

Guajeru

Guanambi

Guaratinga

Ibiassucê

Ibicoara

Ibicuí

Ibipitanga

Ibirapuã

Ibitiara

Ibotirama

Igaporã

Iguaí

Ipupiara

Iramaia

Itabela

Itaeté

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itarantim

Itororó

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

Jucuruçu

Jussari

Jussiape

Lagoa Real

Lajedão

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macarani

Macaúbas

Maetinga

Maiquinique

Malhada

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maracás

Mascote

Matina

Medeiros Neto

Mirante

Morpará

Mortugaba

Mucugê

Mucuri

Muquém do São Francisco

Nova Canaã

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Palmas de Monte Alto

Paramirim

Paratinga

Pau Brasil

Piatã

Pindaí

Piripá

Planalto

Poções

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Jânio Quadros

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Ribeirão do Largo

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Luzia

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Teixeira de Freitas

Tremedal

Una

Urandi

Vereda

Vitória da Conquista

Wanderley