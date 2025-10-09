ANDANDO

Três em cada 10 pessoas vão a pé para o trabalho na Bahia, aponta IBGE

Estado lidera proporção no país

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:39

Crédito: Shutterstock

A Bahia é o estado com a maior proporção de pessoas que vão para o trabalho a pé, segundo o Censo Demográfico 2022. No total, 1.197.115 pessoas em todo o estado declararam que andar a pé era o “meio de transporte” utilizado ou em que passavam a maior parte do tempo no caminho de casa para o trabalho, o que representava 27,6% da população ocupada na Bahia - ou quase 3 em cada 10 trabalhadores.

Ir a pé era o principal meio de transporte para o trabalho na Bahia e em somente outros dois estados: Alagoas (24,9% das pessoas ocupadas iam a pé para o trabalho) e Pernambuco (24,8%). Nacionalmente, 17,4% da população ocupada andava no caminho para o trabalho, ou 12.434.197 pessoas.

Ainda estavam na Bahia os quatro municípios com as maiores proporções de pessoas que andavam no caminho de casa para o trabalho, em todo o país: Cairu (77,8%), Saubara (77,2%), Firmino Alves (75,0%) e Santa Cruz da Vitória (73,5%).

Em Salvador, 130.680 pessoas iam a pé de casa para o trabalho, o que representava 15,1% da população ocupada, 2ª maior proporção entre as 27 capitais, atrás apenas de Florianópolis, em Santa Catarina (15,9%).

Depois de andar, o segundo meio de transporte para o trabalho mais adotado, na Bahia, era o automóvel, utilizado por 869.723 pessoas (20,0% do total de ocupados). Na sequência, apareciam motocicleta (864.976 pessoas ou 19,9%), ônibus (775.507 ou 17,9%) e bicicleta (298.358 pessoas ou 6,9%).

Já em Salvador, o meio de transporte predominante no deslocamento de casa para o trabalho, em 2022, era o ônibus, utilizado por 386.144 pessoas (ou 44,7% do total de trabalhadores), seguido pelo automóvel (224.426 pessoas ou 26,0%). Andar a pé ficava na 3ª posição.

No Brasil como um todo, o principal meio de transporte para ir ao trabalho era o automóvel, utilizado por 22.575.481 pessoas ocupadas (31,7% do total). O ônibus estava na 2ª posição (14.915.744 pessoas ou 20,9%) e andar a pé, na 3ª.

Em 2022, na Bahia, 452.089 pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas e que trabalhavam fora do domicílio passavam uma hora ou mais no deslocamento para o trabalho. Elas representavam 10,4% dos trabalhadores do estado.