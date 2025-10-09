SAÚDE

Secretaria de Saúde descarta presença de metanol em caso suspeito no interior da Bahia

Comunicado foi emitido nesta quinta-feira (9)

Maysa Polcri

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:36

Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol Crédito: Biodiesel Brasil/Divulgação

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) descartou a presença de metanol em um caso suspeito de intoxicação registrado em Jacobina, no interior do estado. O caso não se enquadra como suspeito após avaliação clínica de acordo com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox-BA). Este é o terceiro caso suspeito descartado no estado.

Um homem, de 24 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina, com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde do município. O paciente apresentou sintomas compatíveis com intoxicação e recebeu atendimento da equipe médica plantonista, sendo adotados os protocolos clínicos indicados para o caso.

Porém, em comunicado divulgado nesta quinta-feira (9), a Sesab descartou a presença de metanol no quadro do homem. "O paciente apresentou melhora clínica e quadro incompatível com a definição de caso suspeito estabelecida pelo Ministério da Saúde", diz a Secretaria de Saúde.

"A Sesab reforça que o monitoramento segue ativo, com triagem técnica permanente para avaliação de possíveis ocorrências e articulação entre as áreas de vigilância, assistência e segurança pública", completa a pasta, que mantém estoque estratégico de antídotos, como o etanol farmacêutico, para garantir resposta em qualquer novo alerta.

Na última semana, a secretaria já havia descartado dois casos suspeitos, sendo um em Feira de Santana e outro em Salvador, após análises laboratoriais e investigações conjuntas conduzidas pelo Ciatox-BA, Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-BA) e Departamento de Polícia Técnica (DPT).