SAÚDE

Jovem é atendido em UPA de cidade baiana com suspeita de intoxicação por metanol

Este é o terceiro caso registrado na Bahia; os outros dois foram descartados

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:20

UPA de Jacobina Crédito: Reprodução

Um homem, de 24 anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina, no Centro-Norte Baiano, com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal da Saúde do município.

Segundo a pasta, o jovem chegou na unidade de saúde na última segunda-feira (6), apresentando sintomas compatíveis com intoxicação exógena e recebeu atendimento da equipe médica plantonista, sendo adotados todos os protocolos clínicos indicados para o caso.

As informações preliminares indicam que o paciente teria consumido a bebida alcoólica adulterada em outra cidade.

"A Secretaria Municipal da Saúde reforça que todas as medidas de notificação e investigação epidemiológica já foram adotadas, conforme orientação da Vigilância em Saúde do Estado da Bahia, para identificar a origem e as circunstâncias do ocorrido", informou a gestão. O caso está sob acompanhamento da secretaria, que aguarda a análise laboratorial para confirmação ou descarte da suspeita.

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e o Ministério da Saúde (MS) foram procurados pela reportagem para checar se já foram notificados acerca do caso, mas ainda não houve retorno.

No último domingo (5), a Sesab descartou os outros dois casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados na Bahia — um óbito em Feira de Santana e outro em Salvador. Segundo a pasta, as investigações apontaram que não houve contaminação nem adulteração nas bebidas consumidas e que os laudos laboratoriais confirmaram a ausência de metanol.

Quais eram os casos suspeitos?

O primeiro caso foi notificado em Feira de Santana, no centro-norte do estado. A vítima é Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que morreu na madrugada da última sexta-feira (3), após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha. O homem possuía histórico de dependência de álcool e foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez.