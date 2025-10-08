SALVADOR

Esportes da Sorte firma parceria com a prefeitura para patrocinar grandes festas

Evento teve a presença do prefeito Bruno Reis, do CEO da Esportes da Sorte e do embaixador da empresa, Léo Santana

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:42

Bruno Reis, Darwin Filho e Léo Santana Crédito: Valter Pontes/PMS

Mais uma empresa firmou, nesta quarta-feira (8), parceria com a Prefeitura de Salvador para apoiar as grandes festas populares da capital baiana - especialmente o Carnaval. Uma das pioneiras do setor de apostas esportivas no país, a Esportes da Sorte é agora patrocinadora oficial da folia momesca e de outros eventos, como o Festival Virada e o aniversário da cidade.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) participou do evento que celebrou o acordo, realizado em um restaurante no Palacete Tira-Chapéu. Segundo ele, as negociações com a Esportes da Sorte começaram no ano passado e foram concluídas com sucesso.

“É uma alegria ter ao nosso lado a Esportes da Sorte, que vem para somar. São esses recursos que permitem os nossos eventos. (Esse apoio das empresas) permite que o poder público utilize os recursos da nossa arrecadação, da nossa receita, para investir em projetos seja na área de educação, saúde ou na área social”, declarou.

Fundada em 2018 por Darwin Filho, a Esportes da Sorte tem ampliado sua presença nacional ao patrocinar eventos e clubes esportivos. O CEO da empresa destacou que se sentia honrado em apoiar as grandes festas de Salvador.

Evento aconteceu em restaurante no Palacete Tira-Chapéu Crédito: Valter Pontes/PMS

“A nossa empresa sempre teve um carinho muito grande por Salvador e pelo Estado da Bahia. É um estado muito importante para a gente. Nós, como bons nordestinos, valorizamos a nossa região. Então, patrocinar as grandes festas, como Carnaval e Réveillon, faz todo sentido para nossa marca, que é grande apoiadora da cultura. É uma marca que incentiva a cultura no Brasil”, declarou o empresário Darwin Filho.

Embaixador da Esportes da Sorte, o cantor Léo Santana também celebrou a parceria. “Faço parte da Esportes da Sorte há alguns aninhos. E estar mais uma vez nessa empreitada me deixa lisonjeado”, afirmou.