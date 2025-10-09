Acesse sua conta
Ladrão armado é contido em ônibus e espancado pela população na Suburbana

PM interrompeu tentativa de linchamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:22

Avenida Suburbana
Avenida Suburbana Crédito: Reprodução/Google Maps

Um suspeito de roubo foi espancado pela população na manhã desta quinta-feira (9), na Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana, no bairro de Paripe, em Salvador. 

Segundo informação da Polícia Militar, a 19ª Companhia Independente (CIPM)  foi acionada com a denúncia de que um ladrão armado com um revólver entrou em um ônibus na região e anunciou o assalto. Contudo, o suspeito foi contido e desarmado pelos passageiros e estava sendo agredido. 

No local, a equipe da PM confirmou que havia uma tentativa de linchamento em curso. Os PMs interromperam a agressão e contiveram o suspeito de roubo. Como estava ferido, ele foi levado para uma unidade de saúde, onde foi atendido. Depois, foi levado para registro da ocorrência em uma unidade especializada da Polícia Civil. 

A polícia diz ainda que apreenderam com o suspeito um revólver Taurus calibre 32, que também foi apresentado na delegacia.

Tags:

Assalto

