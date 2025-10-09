NOVIDADE

Shopping de Salvador recebe corrida inédita neste sábado (11)

Evento do Shopping Bela Vista une esporte e solidariedade ao arrecadar doações para as Obras Sociais Irmã Dulce

Maysa Polcri

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18:15

Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

Neste sábado (11), o Shopping Bela Vista será o cenário da Corrida de Revezamento Beneficente, promovida pela Loja Irmãos Queiroz, que une atividade física, solidariedade e inovação. A iniciativa é pioneira em Salvador. Será primeira corrida de revezamento realizada dentro de um shopping center na cidade. A prova começa às 6h30, no estacionamento G0, e terá 8 km de percurso total — 4 km para cada participante — passando pelos estacionamentos G1, G2 e por áreas internas do shopping, no Piso L2.

Com um propósito social, o evento busca arrecadar produtos de limpeza que serão encaminhados às Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), instituição reconhecida pelo atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A proposta de realizar uma corrida de revezamento dentro de um shopping é algo inovador e proporciona uma vivência única para os corredores. A parceria reforça nosso compromisso com iniciativas que estimulam o bem-estar e fortalecem o espírito comunitário”, afirma Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.

A disputa terá duplas nas categorias feminina, masculina e mista e deve durar cerca de 1h45. A retirada dos kits acontecerá nos dias 9 e 10 de outubro, das 9h às 22h, na Loja Irmãos Queiroz do Bela Vista. Um dos integrantes da dupla pode fazer a retirada, desde que apresente um documento de identificação.

Serviço

Corrida de Revezamento Beneficente – Loja Irmãos Queiroz

Data: 11 de outubro (sábado)

Horário: Largada às 6h30