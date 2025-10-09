Acesse sua conta
O Sol brilha no tarot desta quinta (9): dia perfeito para tomar decisões e enxergar tudo com mais clareza

É tempo de se colocar no centro da própria vida, sem medo de brilhar.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 04:00

Carta O Sol
Carta O Sol Crédito: Reprodução

A energia do Sol ilumina o tarot desta quarta-feira (9) com mensagens de sucesso, vitalidade e alegria. A carta representa o momento em que as incertezas se dissipam e a confiança pessoal se fortalece. É o dia ideal para tomar decisões com clareza, reafirmar propósitos e celebrar vitórias, mesmo as pequenas.

O Sol simboliza o retorno da luz após períodos de dúvida. Sua presença indica um ciclo de crescimento, reconhecimento e reconciliação, tanto com os outros quanto consigo mesmo. É tempo de se colocar no centro da própria vida, sem medo de brilhar.

No amor, a carta aponta para reencontros e cumplicidade. Nos relacionamentos, incentiva a transparência e o diálogo aberto. No trabalho, indica resultados positivos e oportunidades que exigem coragem para se destacar. E na saúde, reforça a importância de cuidar da energia vital: corpo, mente e emoções alinhados.

O conselho do dia é simples: confie no seu brilho. A luz que vem de dentro é o que atrai as melhores oportunidades.

