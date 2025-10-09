Acesse sua conta
Parece milagre: treino caseiro e sem sair da cadeira afina a cintura depois dos 50 anos

Saiba como manter a coluna ereta durante movimentos para mais estabilidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 05:00

Exercícios são essenciais para manter a saúde cardiovascular
Exercícios são essenciais para manter a saúde cardiovascular Crédito: Reprodução/Youtube

Quer diminuir a barriga mas não gosta dos tradicionais abdominais no chão? Você faz parte de um grupo enorme! Estes 5 exercícios para o core são simples, acessíveis e funcionais — e todos podem ser feitos sentado em uma cadeira.

A proposta é estimular o desenvolvimento da musculatura magra, o que acelera o metabolismo e dá um visual mais definido ao abdômen. Pegue uma cadeira firme e transforme seu espaço em casa em um verdadeiro miniestúdio de exercícios.

Core forte sem levantar da cadeira

Fazer exercícios sentado traz estímulos diferentes, ativando o core de maneiras inovadoras. Os movimentos atingem várias direções, tornando a região abdominal mais funcional e protegendo o corpo como um todo.

Além disso, você melhora a postura e conquista mais estabilidade, dispensando equipamentos caros ou complicados. Monte seu circuito usando apenas uma cadeira.

Twist sentado: o poder do giro

Para trabalhar os oblíquos e afinar a cintura, aposte no twist sentado. Esse movimento de rotação desafia o abdômen a estabilizar o tronco em todas as direções.

Sente-se com postura ereta e gire o tronco para cada lado. Mantenha o quadril fixo. Execute 3 séries de 12 a 15 repetições, devagar e com controle. Se quiser avançar, use uma medicine ball ou um altere para potencializar.

Inclinação lateral com sobrecarga

Para eliminar os "pneus", as inclinações laterais com um peso nas mãos são aliadas. O movimento intensifica a contração dos oblíquos, achatando a silhueta do core.

Desça para o lado, mantendo a postura forte, e retorne ao centro pelo esforço do abdômen lateral. Realize 3 séries de 12 a 15 repetições de cada lado. Varie a intensidade mudando o peso e alternando a pegada.

Marcha na cadeira: core sempre ativo

A marcha sentada ativa o abdômen inferior e os flexores do quadril. É como caminhar no lugar, mas sentindo ainda mais o trabalho nos músculos do centro do corpo.

Eleve os joelhos alternadamente, puxando-os ao máximo para o alto. Faça 3 séries de 20 a 30 repetições, ajustando para seu ritmo e condicionamento atual. Foque em manter o tronco ereto e o abdômen sempre firme.

Woodchop: força diagonal

Inclua o woodchop sentado para desafiar a força diagonal e aumentar o gasto energético. Segure um peso e movimente em um arco, do quadril até o ombro oposto – tanto para um lado quanto para o outro.

Faça 3 séries com 10 a 12 repetições em cada direção, sempre controlando o movimento. Dica: use elástico de resistência preso à cadeira para variar.

Press-out: segredo da barriga chapada

O press-out sentado é excelente para recrutar o transverso abdominal, o músculo que "puxa" a barriga para dentro e protege a lombar.

Empurre os braços à frente, segurando um peso ou apenas tensionando bem os músculos, e retorne devagar. Repita várias vezes, sempre atento à respiração e ao controle do movimento.

