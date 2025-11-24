Acesse sua conta
Influenciador baiano Davi Brito conquista prêmio de homem do ano

Davi Brito venceu o BBB 24 e ganhou notoriedade nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:11

Davi Brito fez publicação nas redes sociais
Davi Brito fez publicação nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Davi Brito conquistou o título de Homem do Ano no prêmio glp 4, criado por um site de entretenimento exclusivo. O influenciador digital que venceu o Big Brother Brasil 2024, vem ganhando notoriedade e espaço na mídia nos últimos anos, seja por participação em projetos ou até mesmo polêmicas.

A trajetória de Davi Brito começou com uma infância humilde em Salvador, onde trabalhou como vendedor ambulante para ajudar a família. Antes de entrar no reality, ele era motorista de aplicativo e tinha o sonho de cursar medicina.

Dentro do BBB, se destacou pela sua força no jogo, alianças e por vencer oito paredões, culminando na conquista do programa e do prêmio de quase de R$ 3 mihões. Pós-reality, ele investiu em imóveis, construiu sua casa e abriu um empreendimento imobiliário em Barra do Jacuípe.

