Influenciador baiano Davi Brito conquista prêmio de homem do ano

Felipe Sena
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:11
Davi Brito conquistou o título de Homem do Ano no prêmio glp 4, criado por um site de entretenimento exclusivo. O influenciador digital que venceu o Big Brother Brasil 2024, vem ganhando notoriedade e espaço na mídia nos últimos anos, seja por participação em projetos ou até mesmo polêmicas.
Davi Brito
A trajetória de Davi Brito começou com uma infância humilde em Salvador, onde trabalhou como vendedor ambulante para ajudar a família. Antes de entrar no reality, ele era motorista de aplicativo e tinha o sonho de cursar medicina.
Dentro do BBB, se destacou pela sua força no jogo, alianças e por vencer oito paredões, culminando na conquista do programa e do prêmio de quase de R$ 3 mihões. Pós-reality, ele investiu em imóveis, construiu sua casa e abriu um empreendimento imobiliário em Barra do Jacuípe.