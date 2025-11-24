PRÊMIO

Influenciador baiano Davi Brito conquista prêmio de homem do ano

Davi Brito venceu o BBB 24 e ganhou notoriedade nas redes sociais

Davi Brito conquistou o título de Homem do Ano no prêmio glp 4, criado por um site de entretenimento exclusivo. O influenciador digital que venceu o Big Brother Brasil 2024, vem ganhando notoriedade e espaço na mídia nos últimos anos, seja por participação em projetos ou até mesmo polêmicas.

A trajetória de Davi Brito começou com uma infância humilde em Salvador, onde trabalhou como vendedor ambulante para ajudar a família. Antes de entrar no reality, ele era motorista de aplicativo e tinha o sonho de cursar medicina.