Jogue fora o remédio: a fruta que vai regularizar o seu sono e te fazer dormir a noite toda

Agência Correio
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21:00
Dormir bem parece algo básico, mas para muita gente é quase um luxo. Dados de saúde mostram que quase metade dos brasileiros dorme menos do que o recomendado e acorda cansada, mesmo depois de passar horas na cama.
O sono é tão essencial quanto uma boa alimentação ou a prática de exercícios. Quando ele falta, aumentam os riscos de doenças cardíacas, diabetes, ganho de peso e até problemas de memória e humor.
Kiwi pode ser um forte aliado do sono
A boa notícia é que pequenas mudanças, especialmente na alimentação, podem fazer diferença. E uma fruta em especial pode ser uma grande aliada: o kiwi.
Além de manter uma rotina saudável, com horários regulares, menos tempo de tela e práticas relaxantes antes de deitar, é importante prestar atenção ao que se come à noite.
Fazer refeições leves e escolher alimentos adequados no jantar pode contribuir para um sono mais tranquilo. Segundo estudos, o kiwi é uma das opções mais indicadas para quem quer dormir melhor.
Rico em vitaminas C e K, fibras, cálcio, potássio e magnésio, o kiwi fortalece o sistema imunológico e traz benefícios para o corpo. Mas o que muitos desconhecem é o papel dessa fruta na qualidade do sono.
Claro que o efeito depende de um estilo de vida equilibrado, não existe alimento milagroso. Porém, quando incluído em uma rotina saudável, o kiwi pode ajudar a reduzir o cortisol, hormônio ligado ao estresse, e favorecer um sono mais profundo.
O kiwi contém serotonina, substância que participa do ciclo sono-vigília, como explica o especialista em sono Dr. Michael J. Breus à revista Psychology Today.
Pesquisas mostram ainda que o consumo da fruta aumenta os metabólitos de melatonina, o hormônio que regula o sono.
Um estudo publicado no Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition revelou que pessoas que comeram dois kiwis uma hora antes de dormir levaram menos tempo para adormecer e relataram noites mais reparadoras após quatro semanas.
Os pesquisadores também observaram um aumento na duração total do sono e na sensação de descanso ao acordar, possivelmente por conta dos antioxidantes e da serotonina presentes na fruta.
Insônia - como ter um sono melhor
Outro trabalho, divulgado na revista Nutrients, analisou atletas de elite e encontrou resultados semelhantes: melhora na qualidade, eficiência e duração do sono, além de redução dos níveis de estresse.
Mais recentemente, uma pesquisa da Frontiers comparou versões frescas e desidratadas da fruta, constatando que ambas contribuíram para um sono mais equilibrado, melhor humor e aumento dos níveis de serotonina e melatonina.
Para tirar o máximo proveito dessa fruta, vale incluí-la no seu ritual noturno como um gesto de cuidado com o corpo e a mente.
Se você tem diabetes ou precisa controlar o consumo de açúcar, é importante ficar atento, já que o kiwi é naturalmente doce.