Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogue fora o remédio: a fruta que vai regularizar o seu sono e te fazer dormir a noite toda

Sem remédios nem fórmulas, essa fruta simples pode ajudar você a dormir melhor com ciência

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21:00

A fruta simples e acessível que pode te ajudar a dormir melhor no dia a dia
A fruta simples e acessível que pode te ajudar a dormir melhor no dia a dia Crédito: Freepik

Dormir bem parece algo básico, mas para muita gente é quase um luxo. Dados de saúde mostram que quase metade dos brasileiros dorme menos do que o recomendado e acorda cansada, mesmo depois de passar horas na cama.

O sono é tão essencial quanto uma boa alimentação ou a prática de exercícios. Quando ele falta, aumentam os riscos de doenças cardíacas, diabetes, ganho de peso e até problemas de memória e humor.

Kiwi pode ser um forte aliado do sono

O kiwi pode ser um por Reprodução (Redes Sociais/Freepik)
O kiwi pode por Reprodução (Redes Sociais/Freepik)
Ripe fruits of kiwi cut and whole on a wooden background, close -up. por Reprodução (Redes Sociais/Freepik)
Kiwi por Reprodução (Redes Sociais/Freepik)
Kiwi por Reprodução (Redes Sociais/Freepik)
Kiwi por Reprodução (Redes Sociais/Freepik)
Kiwi por Reprodução (Redes Sociais/Freepik)
1 de 7
O kiwi pode ser um por Reprodução (Redes Sociais/Freepik)

A boa notícia é que pequenas mudanças, especialmente na alimentação, podem fazer diferença. E uma fruta em especial pode ser uma grande aliada: o kiwi.

Uma fruta simples que pode ajudar na hora de dormir

Além de manter uma rotina saudável, com horários regulares, menos tempo de tela e práticas relaxantes antes de deitar, é importante prestar atenção ao que se come à noite.

Fazer refeições leves e escolher alimentos adequados no jantar pode contribuir para um sono mais tranquilo. Segundo estudos, o kiwi é uma das opções mais indicadas para quem quer dormir melhor.

Rico em vitaminas C e K, fibras, cálcio, potássio e magnésio, o kiwi fortalece o sistema imunológico e traz benefícios para o corpo. Mas o que muitos desconhecem é o papel dessa fruta na qualidade do sono.

Claro que o efeito depende de um estilo de vida equilibrado, não existe alimento milagroso. Porém, quando incluído em uma rotina saudável, o kiwi pode ajudar a reduzir o cortisol, hormônio ligado ao estresse, e favorecer um sono mais profundo.

O que faz o kiwi influenciar o sono?

O kiwi contém serotonina, substância que participa do ciclo sono-vigília, como explica o especialista em sono Dr. Michael J. Breus à revista Psychology Today.

Guia para dormir melhor

Veja como os distúrbios respiratórios do sono podem prejudicar a saúde

Saiba com que frequência lavar seus travesseiros e elimine ácaros e bactérias que afetam o sono

7 fatores que podem afetar a qualidade do sono e a saúde

Como dormir melhor nos dias quentes: práticas que ajudam o corpo a relaxar e o sono a durar mais

Alimentação e sono: entenda como um interfere no outro

Pesquisas mostram ainda que o consumo da fruta aumenta os metabólitos de melatonina, o hormônio que regula o sono.

Um estudo publicado no Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition revelou que pessoas que comeram dois kiwis uma hora antes de dormir levaram menos tempo para adormecer e relataram noites mais reparadoras após quatro semanas.

Os pesquisadores também observaram um aumento na duração total do sono e na sensação de descanso ao acordar, possivelmente por conta dos antioxidantes e da serotonina presentes na fruta.

Insônia - como ter um sono melhor

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Orações ajudam a afastar a insônia e trazer noites mais tranquilas (Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock) por Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock
Cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar devem ser avaliados por Shutterstock
A depressão de inverno causa sonolência, insônia, cansaço e desânimo devido à pouca exposição solar (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Ter um parceiro que ronca pode incomodar e diminuir a qualidade do sono por Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A amora ajuda a melhorar a memória e a qualidade do sono (Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock) por Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock
Dividir o tempo de sono em vários cochilos não deve ser uma prática estimulada (Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock) por Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Ter uma rotina de alimentação equilibrada e sono regulado promove a saúde e o bem-estar das crianças (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock
Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
1 de 20
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock

Outro trabalho, divulgado na revista Nutrients, analisou atletas de elite e encontrou resultados semelhantes: melhora na qualidade, eficiência e duração do sono, além de redução dos níveis de estresse.

Mais recentemente, uma pesquisa da Frontiers comparou versões frescas e desidratadas da fruta, constatando que ambas contribuíram para um sono mais equilibrado, melhor humor e aumento dos níveis de serotonina e melatonina.

Como aproveitar os benefícios do kiwi antes de dormir

Para tirar o máximo proveito dessa fruta, vale incluí-la no seu ritual noturno como um gesto de cuidado com o corpo e a mente.

  • Coma dois kiwis cerca de uma hora antes de dormir (como indicam os estudos)
  • Prefira frutas frescas e maduras
  • Mantenha um ambiente propício ao sono: silencioso, com luz suave e temperatura agradável
  • Evite telas e refeições pesadas antes de deitar
  • Lembre-se: o kiwi não é uma solução instantânea, mas pode ser um ótimo aliado dentro de uma rotina equilibrada.

Se você tem diabetes ou precisa controlar o consumo de açúcar, é importante ficar atento, já que o kiwi é naturalmente doce.

Leia mais

Imagem - Cientistas descobrem uma diferença biológica fundamental entre psicopatas e pessoas normais

Cientistas descobrem uma diferença biológica fundamental entre psicopatas e pessoas normais

Imagem - A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco

A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco

Imagem - Listamos as 6 ruas mais bonitas do Brasil; a quinta vai te surpreender

Listamos as 6 ruas mais bonitas do Brasil; a quinta vai te surpreender

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Botox dá errado e Maíra Cardi fica com rosto torto: ‘Eu tô com a cara endemoniada’

Botox dá errado e Maíra Cardi fica com rosto torto: ‘Eu tô com a cara endemoniada’
Imagem - Globo anuncia teaser da primeira novela vertical, ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’; veja

Globo anuncia teaser da primeira novela vertical, ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
02

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
03

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (18 de novembro) pede força para 3 signos: você precisará ser forte para lidar com mentiras e traições
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (18 de novembro) pede força para 3 signos: você precisará ser forte para lidar com mentiras e traições