Jogue fora o remédio: a fruta que vai regularizar o seu sono e te fazer dormir a noite toda

Sem remédios nem fórmulas, essa fruta simples pode ajudar você a dormir melhor com ciência

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21:00

A fruta simples e acessível que pode te ajudar a dormir melhor no dia a dia

Dormir bem parece algo básico, mas para muita gente é quase um luxo. Dados de saúde mostram que quase metade dos brasileiros dorme menos do que o recomendado e acorda cansada, mesmo depois de passar horas na cama.

O sono é tão essencial quanto uma boa alimentação ou a prática de exercícios. Quando ele falta, aumentam os riscos de doenças cardíacas, diabetes, ganho de peso e até problemas de memória e humor.

A boa notícia é que pequenas mudanças, especialmente na alimentação, podem fazer diferença. E uma fruta em especial pode ser uma grande aliada: o kiwi.

Uma fruta simples que pode ajudar na hora de dormir

Além de manter uma rotina saudável, com horários regulares, menos tempo de tela e práticas relaxantes antes de deitar, é importante prestar atenção ao que se come à noite.

Fazer refeições leves e escolher alimentos adequados no jantar pode contribuir para um sono mais tranquilo. Segundo estudos, o kiwi é uma das opções mais indicadas para quem quer dormir melhor.

Rico em vitaminas C e K, fibras, cálcio, potássio e magnésio, o kiwi fortalece o sistema imunológico e traz benefícios para o corpo. Mas o que muitos desconhecem é o papel dessa fruta na qualidade do sono.

Claro que o efeito depende de um estilo de vida equilibrado, não existe alimento milagroso. Porém, quando incluído em uma rotina saudável, o kiwi pode ajudar a reduzir o cortisol, hormônio ligado ao estresse, e favorecer um sono mais profundo.

O que faz o kiwi influenciar o sono?

O kiwi contém serotonina, substância que participa do ciclo sono-vigília, como explica o especialista em sono Dr. Michael J. Breus à revista Psychology Today.

Pesquisas mostram ainda que o consumo da fruta aumenta os metabólitos de melatonina, o hormônio que regula o sono.

Um estudo publicado no Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition revelou que pessoas que comeram dois kiwis uma hora antes de dormir levaram menos tempo para adormecer e relataram noites mais reparadoras após quatro semanas.

Os pesquisadores também observaram um aumento na duração total do sono e na sensação de descanso ao acordar, possivelmente por conta dos antioxidantes e da serotonina presentes na fruta.

Outro trabalho, divulgado na revista Nutrients, analisou atletas de elite e encontrou resultados semelhantes: melhora na qualidade, eficiência e duração do sono, além de redução dos níveis de estresse.

Mais recentemente, uma pesquisa da Frontiers comparou versões frescas e desidratadas da fruta, constatando que ambas contribuíram para um sono mais equilibrado, melhor humor e aumento dos níveis de serotonina e melatonina.

Como aproveitar os benefícios do kiwi antes de dormir

Para tirar o máximo proveito dessa fruta, vale incluí-la no seu ritual noturno como um gesto de cuidado com o corpo e a mente.

Coma dois kiwis cerca de uma hora antes de dormir (como indicam os estudos)

Prefira frutas frescas e maduras



Mantenha um ambiente propício ao sono: silencioso, com luz suave e temperatura agradável



Evite telas e refeições pesadas antes de deitar



Lembre-se: o kiwi não é uma solução instantânea, mas pode ser um ótimo aliado dentro de uma rotina equilibrada.

