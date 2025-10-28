Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como dormir melhor nos dias quentes: práticas que ajudam o corpo a relaxar e o sono a durar mais

Segundo especialistas do sono, adotar algumas práticas simples faz toda a diferença

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:00

Dormir no calor pode ser um verdadeiro desafio, mas o sono de qualidade é importante para a saúde e para o bem-estar geral
Dormir no calor pode ser um verdadeiro desafio, mas o sono de qualidade é importante para a saúde e para o bem-estar geral Crédito: Freepik

Dormir bem é essencial para manter o corpo e a mente saudáveis. Quando o descanso é insuficiente, é possível experimentar cansaço constante, dificuldade de concentração, lapsos de memória e até prejuízos na tomada de decisões.

No entanto, as altas temperaturas podem transformar uma boa noite de sono em um verdadeiro desafio.

A boa notícia é que, com algumas orientações de especialistas, é possível transformar o ambiente noturno em um espaço mais fresco, confortável e ideal para um sono realmente reparador.

Como melhorar qualidade do sono

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A decoração do ambiente pode interferir diretamente na qualidade do sono (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
O chá de erva-cidreira contém compostos que favorecem a qualidade do sono (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A hiperacusia e a misofonia estão relacionadas a uma amplificação anormal da percepção sonora pelo cérebro (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock) por Imagem: Luis Molinero | Shutterstock
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Diversos fatores podem atrapalhar o sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a gordura abdominal (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Dormir bem e manter uma rotina de sono regular podem melhorar a saúde física e mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a saúde mental (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Alimentação e sono de qualidade podem aumentar o desempenho dos estudantes no Enem (Imagem: alvan.ph | Shutterstock) por Imagem: alvan.ph | Shutterstock
A alimentação pode ajudar a melhorar o sono na menopausa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Mudanças no sono da criança podem indicar que ela está lidando com algum sentimento difícil (Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock) por Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock
1 de 22
A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

Por que é mais difícil dormir no calor?

De acordo com a neurologista e especialista em sono Eline Barbosa, “o calor excessivo pode deixar o sono mais superficial e, dessa forma, levar à sensação de cansaço ao acordar (sono não reparador)”, disse ela, segundo à CNN.

As ondas de calor interferem no conforto e podem agravar problemas respiratórios por causa do ar seco. Por isso, é importante manter o ambiente adequado para garantir o bem-estar geral.

Como solucionar o problema

Para dormir bem mesmo em dias quentes, adotar algumas práticas simples faz toda a diferença.

O neurologista e especialista em sono Cassio Lacerda, do Hospital Moriah, recomenda manter o quarto arejado e optar por roupas leves e frescas, de preferência feitas com tecidos respiráveis, como o algodão.

"Tomar um banho frio ou levemente morno antes de dormir ajuda a baixar a temperatura corporal", ele recomenda, segundo a CNN.

Evitar bebidas com cafeína e refeições pesadas à noite também contribui para um sono profundo.

Além disso, os especialistas recomendam abrir as janelas da casa, usar cortinas térmicas, manter a luz baixa antes de dormir e incluir plantas em varandas ou ao redor da casa para ajudar a refrescar o ambiente.

Leia mais

Imagem - Fim da chapinha: veja quais são os 5 melhores produtos para alisamento de cabelo

Fim da chapinha: veja quais são os 5 melhores produtos para alisamento de cabelo

Imagem - Mau cheiro nas axilas não vem do suor: especialista esclarece causas e melhores formas de tratar

Mau cheiro nas axilas não vem do suor: especialista esclarece causas e melhores formas de tratar

Imagem - 5 truques para você substituir as cortinas que são tendência nas casas brasileiras

5 truques para você substituir as cortinas que são tendência nas casas brasileiras

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’

Gretchen desabafa após diagnóstico de alopecia: ‘Não tenho mais cabelo’
Imagem - Vesgo critica Sabrina Sato após relato de ‘humilhação’ no Pânico: ‘Ingratidão é f*da!’

Vesgo critica Sabrina Sato após relato de ‘humilhação’ no Pânico: ‘Ingratidão é f*da!’

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada