Como dormir melhor nos dias quentes: práticas que ajudam o corpo a relaxar e o sono a durar mais

Segundo especialistas do sono, adotar algumas práticas simples faz toda a diferença

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:00

Dormir no calor pode ser um verdadeiro desafio, mas o sono de qualidade é importante para a saúde e para o bem-estar geral Crédito: Freepik

Dormir bem é essencial para manter o corpo e a mente saudáveis. Quando o descanso é insuficiente, é possível experimentar cansaço constante, dificuldade de concentração, lapsos de memória e até prejuízos na tomada de decisões.

No entanto, as altas temperaturas podem transformar uma boa noite de sono em um verdadeiro desafio.

A boa notícia é que, com algumas orientações de especialistas, é possível transformar o ambiente noturno em um espaço mais fresco, confortável e ideal para um sono realmente reparador.

Por que é mais difícil dormir no calor?

De acordo com a neurologista e especialista em sono Eline Barbosa, “o calor excessivo pode deixar o sono mais superficial e, dessa forma, levar à sensação de cansaço ao acordar (sono não reparador)”, disse ela, segundo à CNN.

As ondas de calor interferem no conforto e podem agravar problemas respiratórios por causa do ar seco. Por isso, é importante manter o ambiente adequado para garantir o bem-estar geral.

Como solucionar o problema

Para dormir bem mesmo em dias quentes, adotar algumas práticas simples faz toda a diferença.

O neurologista e especialista em sono Cassio Lacerda, do Hospital Moriah, recomenda manter o quarto arejado e optar por roupas leves e frescas, de preferência feitas com tecidos respiráveis, como o algodão.

"Tomar um banho frio ou levemente morno antes de dormir ajuda a baixar a temperatura corporal", ele recomenda, segundo a CNN.

Evitar bebidas com cafeína e refeições pesadas à noite também contribui para um sono profundo.