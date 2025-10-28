Como dormir melhor nos dias quentes: práticas que ajudam o corpo a relaxar e o sono a durar mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:00
Dormir bem é essencial para manter o corpo e a mente saudáveis. Quando o descanso é insuficiente, é possível experimentar cansaço constante, dificuldade de concentração, lapsos de memória e até prejuízos na tomada de decisões.
No entanto, as altas temperaturas podem transformar uma boa noite de sono em um verdadeiro desafio.
A boa notícia é que, com algumas orientações de especialistas, é possível transformar o ambiente noturno em um espaço mais fresco, confortável e ideal para um sono realmente reparador.
Como melhorar qualidade do sono
De acordo com a neurologista e especialista em sono Eline Barbosa, “o calor excessivo pode deixar o sono mais superficial e, dessa forma, levar à sensação de cansaço ao acordar (sono não reparador)”, disse ela, segundo à CNN.
As ondas de calor interferem no conforto e podem agravar problemas respiratórios por causa do ar seco. Por isso, é importante manter o ambiente adequado para garantir o bem-estar geral.
Para dormir bem mesmo em dias quentes, adotar algumas práticas simples faz toda a diferença.
O neurologista e especialista em sono Cassio Lacerda, do Hospital Moriah, recomenda manter o quarto arejado e optar por roupas leves e frescas, de preferência feitas com tecidos respiráveis, como o algodão.
"Tomar um banho frio ou levemente morno antes de dormir ajuda a baixar a temperatura corporal", ele recomenda, segundo a CNN.
Evitar bebidas com cafeína e refeições pesadas à noite também contribui para um sono profundo.
Além disso, os especialistas recomendam abrir as janelas da casa, usar cortinas térmicas, manter a luz baixa antes de dormir e incluir plantas em varandas ou ao redor da casa para ajudar a refrescar o ambiente.