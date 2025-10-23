CUIDADO PESSOAL

Mau cheiro nas axilas não vem do suor: especialista esclarece causas e melhores formas de tratar

Descubra mitos e verdades sobre o mau odor nas axilas e saiba como cuidar da região sem agravar o problema

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:00

Cecê não precisa ser um tabu: veja dicas e soluções eficazes para controlar o mau odor nas axilas Crédito: Freepik

Apesar de o mau odor nas axilas ainda ser um tabu no dia a dia, o tema vem ganhando espaço nas redes sociais, com conversas descontraídas e dicas para combatê-lo.

Vários influenciadores chegaram a admitir que têm “cecê”, promovendo um debate aberto e ajudando as pessoas a enxergarem o problema como algo comum e natural.

Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante 1 de 10

Ainda assim, muitos mitos e verdades circulam sobre o mau odor nas axilas, tanto nas redes sociais quanto em portais da internet.

A seguir, descubra o que é fato ou ficção e qual é a melhor solução para você, segundo a dermatologista Lays de Alcântara, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Sabonete de enxofre

Lays de Alcântara contou à Marie Claire que o cecê é causado por bactérias na região, e não pelo suor, como muita gente pensa.

Por isso, o sabonete de enxofre antibactericida pode ser um aliado para combater esses microorganismos e controlar o mau cheiro nessa parte do corpo.

Pedra hume

Para Alcântara, a pedra hume não é a melhor opção para tratar o mau odor nas axilas.

"Ela faz uma esfoliação física e remove as células mortas da pele. Só que é um esfoliante muito agressivo, então, tem chance de machucar a região sem de fato resolver o problema", descreve a dermatologista para a Marie Claire.

Ela ainda conta que uma axila ferida pode se tornar ainda mais propícia para a proliferação de bactérias e piorar o problema.

Óleo de banho

Segundo Lays de Alcântara, o óleo de banho é uma boa opção, pois ajuda a remover os restos de desodorantes mais densos, evitando que se acumulem nas axilas.

Por isso, Alcântara sugere usar cleansing oil (o mesmo produto usado para tirar maquiagem) na região antes de lavar com sabonete comum.

Esfoliação nas axilas

Desde que feita com cuidado, a esfoliação pode sim ajudar a afastar o cecê porque, ao remover as células mortas da pele, ela controla as bactérias das axilas.

"Só que se removermos as células mortas em excesso ou esfoliarmos de forma muito frequente, irritaremos a pele e retiraremos a barreira de proteção cutânea. Isso pode agravar a proliferação de bactérias", aconselha a dermatologista.

Cloridrato de oxibutinina

O cloridrato de oxibutinina é um medicamento normalmente usado para tratar incontinência urinária, ou seja, a liberação involuntária de urina.

"Mas a ação do medicamento inibe os neurotransmissores que atuam também nas glândulas sudoríparas", explica Alcântara para a Marie Claire.

Por isso, ele pode ser usado para uma finalidade diferente da indicada na bula, em pessoas com hiperidrose, uma condição crônica que provoca suor excessivo.