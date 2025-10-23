Acesse sua conta
Fim da chapinha: veja quais são os 5 melhores produtos para alisamento de cabelo

Como conquistar fios lisos e brilhantes sem recorrer à chapinha

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:00

Como conquistar fios lisos e brilhantes sem recorrer à chapinha
Como conquistar fios lisos e brilhantes sem recorrer à chapinha Crédito: (Imagem gerada por IA)

A busca por alternativas que alisam o cabelo sem danificar os fios vem crescendo entre quem deseja abandonar a chapinha e os alisamentos agressivos.

Hoje, novas fórmulas prometem fios mais lisos, disciplinados e saudáveis, unindo tecnologia e tratamento profundo. Essa tendência se fortalece nas redes sociais, impulsionada por marcas que investem em produtos multifuncionais capazes de alinhar e nutrir ao mesmo tempo.

Cabelos nutridos e sedosos

Com ingredientes de alta performance e ativos que respeitam a estrutura capilar, os cosméticos modernos dispensam o calor extremo. Assim, é possível conquistar um visual mais natural, com movimento, brilho e sem o ressecamento comum das químicas tradicionais.

Entre as principais linhas do momento estão opções de marcas reconhecidas como Wella, Salon Line, Elseve e Lola Cosmetics, que vêm conquistando elogios de consumidores e profissionais.

Fórmulas inovadoras que dispensam o calor excessivo

Os novos produtos que alisam o cabelo utilizam ativos como o tioglicolato de amônio e o ácido lático, capazes de modificar suavemente a fibra capilar e eliminar o frizz. Essas combinações entregam fios alinhados e brilhantes sem depender do calor intenso da chapinha, reduzindo o risco de quebra e ressecamento.

Linhas profissionais e acessíveis para todos os tipos de cabelo

Entre as mais citadas estão a Wella Wellastrate, voltada para fios finos, e a Salon Line Meu Liso Muito + Liso, que oferece uma rotina completa de cuidado. A Elseve Liso dos Sonhos também se destaca por unir ácido lático e queratina vegetal em uma fórmula que reconstrói e alinha os fios da raiz às pontas.

Os cinco produtos que lideram o ranking de 2025

O top 5 de produtos que mais fazem sucesso inclui o Lola Cosmetics Vintage Girls, Wella Wellastrate Suave, Nazca Sfera Profissional, Salon Line Hidróxido de Sódio Tradicional e Salon Line Argan Oil Forte. Todos combinam desempenho alisante com ação nutritiva, oferecendo resultados duradouros sem agredir os fios.

Cuidados que prolongam o efeito liso

As novas tecnologias priorizam a recuperação da saúde dos fios, promovendo hidratação e reconstrução enquanto reduzem o volume e o frizz. Assim, o cabelo ganha um aspecto naturalmente liso, com leveza e movimento, em vez do efeito pesado das químicas antigas.

Para manter o resultado, é essencial usar produtos específicos para cabelos alisados, aplicar protetor térmico antes de qualquer fonte de calor e fazer hidratações semanais. Também é importante evitar água quente e preferir fronhas de cetim, que ajudam a preservar o alinhamento e o brilho do cabelo por mais tempo.

