CIDADES REVELADAS

Listamos as 6 ruas mais bonitas do Brasil; a quinta vai te surpreender

Paisagens arborizadas, casarios históricos e clima charmoso colocam essas vias brasileiras no radar do turismo e da arquitetura

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 22:00

Conhecida mundialmente como “a rua mais bonita do mundo” por internautas, a Rua Gonçalo de Carvalho se tornou símbolo de preservação urbana Crédito: Foto: Youtube/Reprodução

O Brasil é referência global em natureza exuberante, mas também guarda verdadeiras joias urbanas. Entre ruas históricas, vias arborizadas e centros culturais pulsantes, seis endereços nacionais se tornam paradas obrigatórias para quem busca beleza, história e inspiração.

De Porto Alegre ao Maranhão, passando por Recife, Búzios, Curitiba e Arraial d’Ajuda, conheça as ruas brasileiras que conquistam visitantes, e até listas internacionais, pela singularidade de suas experiências.

Ruas mais bonitas do Brasil 1 de 12

1. Rua Gonçalo de Carvalho — Porto Alegre (RS)

Conhecida mundialmente como “a rua mais bonita do mundo” por internautas, a Rua Gonçalo de Carvalho se tornou símbolo de preservação urbana. O túnel verde formado por mais de cem árvores impressiona visitantes e moradores desde a primeira vista.

Localizada entre os bairros Independência e Floresta, a via une beleza natural e charme urbano, tornando-se uma das paisagens mais fotografadas da capital gaúcha. O frescor da sombra e o cenário acolhedor criam uma experiência única para quem passa por ali.

Reconhecida como patrimônio histórico, cultural e ambiental de Porto Alegre, a rua hoje atrai turistas que buscam vivenciar o equilíbrio entre cidade e natureza, e reforça a importância da arborização na qualidade de vida urbana.

2. Rua do Bom Jesus — Recife (PE)

Em 2019, a Rua do Bom Jesus ganhou projeção global ao ser eleita uma das mais bonitas do mundo pela revista Architectural Digest, ocupando o terceiro lugar no ranking. E basta caminhar por ali para entender o título: fachadas coloridas, clima boêmio e história viva em cada detalhe.

Datada do século 15, a via guarda marcos culturais importantes, como a primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel, hoje transformada em centro cultural e museu.

A mistura de arquitetura colonial, cultura judaica, arte e gastronomia faz da rua um dos pontos turísticos mais emblemáticos do Recife Antigo, um destino imperdível para quem ama história e beleza em igual medida.

3. Rua das Pedras — Búzios (RJ)

Se Búzios é sinônimo de charme, a Rua das Pedras é o coração dessa experiência. Com apenas 600 metros oficiais, mas repleta de lojas, restaurantes, galerias e bares que se estendem pelas ruas vizinhas, ela concentra o melhor da vida social buziana.

O piso de pedras, a atmosfera cosmopolita e a proximidade com o mar criam um cenário perfeito para caminhadas ao entardecer, jantares românticos e noites animadas.

Frequentemente comparada a destinos internacionais, a via combina glamour e simplicidade litorânea, uma parada obrigatória para quem visita a cidade que encantou Brigitte Bardot.

4. Rua das Flores — Curitiba (PR)

Primeira rua exclusiva para pedestres no Brasil, a Rua das Flores transformou o centro de Curitiba em um espaço vibrante, acolhedor e convidativo. Com lojas, cafés, artistas locais e arquitetura histórica, ela se tornou símbolo de urbanismo inteligente.

O famoso “Calçadão da Rua das Flores” mostra como o espaço público pode ser repensado para priorizar pessoas, convivência e cultura.

Além de ser um ponto turístico marcado por flores coloridas e edifícios icônicos, como o Palácio Avenida, a via é um convite para caminhar sem pressa e apreciar o movimento da cidade.

5. Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA)

Considerada por muitos a rua mais charmosa do Brasil, a Rua do Mucugê mistura rusticidade, romantismo e brasilidade. Com seu calçamento de pedras, luzes aconchegantes e uma seleção de bares e restaurantes acolhedores, a via ganha vida especialmente à noite.

O clima intimista conquista viajantes de todas as idades, que encontram ali boa gastronomia, música ao vivo e lojinhas autênticas.

Não à toa, o local recebeu o selo Traveller’s Choice do TripAdvisor, reconhecimento dado com base nas avaliações de visitantes apaixonados pelo destino.

6. Rua do Giz — São Luís (MA)

No coração do Centro Histórico de São Luís, a Rua do Giz preserva o encanto da arquitetura colonial portuguesa, com casarões típicos e atmosfera que transporta o visitante ao passado. Sua famosa escadaria de 35 degraus é um marco visual inesquecível.

A rua abriga centros culturais e instituições dedicadas à história e à pesquisa, tornando-se um eixo importante da memória maranhense.