Essas são as melhores frutas para quem quer emagrecer com saúde

Agência Correio
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:34
Frutas com mais fibras e menos açúcar são as que mais auxiliam no emagrecimento. Elas prolongam a saciedade, reduzem a vontade de comer e mantêm o intestino funcionando bem, dois fatores essenciais para quem quer perder peso.
“Entre as melhores escolhas estão maçã, pera, morango, amora, melancia, kiwi e mamão, todas leves, nutritivas e capazes de dar a sensação de 'barriga cheia' por mais tempo”, explica a nutricionista Michelle Oliveira à Agência.
As fibras presentes nessas frutas se expandem no estômago e retardam a digestão, mantendo a fome sob controle. Esse processo também ajuda a regular a glicemia, evitando picos que estimulam o apetite.
Cascas e bagaços de frutas
Além disso, elas são opções naturalmente mais leves, com boa quantidade de água e poucas calorias. Isso facilita o consumo no dia a dia sem comprometer a dieta.
“Consumir a fruta inteira garante todas as fibras que ajudam na saciedade. Já o suco concentra o açúcar natural e perde parte dessas fibras, fazendo a glicose subir mais rápido e aumentando a fome logo depois”, explica Michelle.
Para quem está tentando controlar o peso, essa diferença faz bastante impacto no dia a dia. Mesmo assim, o ideal é observar o próprio corpo: algumas pessoas toleram melhor o suco pela manhã, outras preferem a fruta em pedaços ao longo do dia.
Nenhuma fruta, sozinha, é capaz de emagrecer. Elas ajudam, mas fazem parte de um conjunto essencial para perder peso de forma saudável.
“Alimentação equilibrada, sono de qualidade e movimento diário, mesmo que leve, são os pilares reais para resultados consistentes”, alerta a especialista.