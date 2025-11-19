Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Essas são as melhores frutas para quem quer emagrecer com saúde

Opções ricas em fibras e antioxidantes podem acelerar a perda de peso e melhorar o bem-estar

  • P
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:34

Saiba quais são as melhores frutas para quem quer emagrecer
Saiba quais são as melhores frutas para quem quer emagrecer Crédito: Freepik

Frutas com mais fibras e menos açúcar são as que mais auxiliam no emagrecimento. Elas prolongam a saciedade, reduzem a vontade de comer e mantêm o intestino funcionando bem, dois fatores essenciais para quem quer perder peso.

“Entre as melhores escolhas estão maçã, pera, morango, amora, melancia, kiwi e mamão, todas leves, nutritivas e capazes de dar a sensação de 'barriga cheia' por mais tempo”, explica a nutricionista Michelle Oliveira à Agência.

Por que essas frutas funcionam tão bem

As fibras presentes nessas frutas se expandem no estômago e retardam a digestão, mantendo a fome sob controle. Esse processo também ajuda a regular a glicemia, evitando picos que estimulam o apetite.

Cascas e bagaços de frutas

Cascas e bagaços de frutas por Reprodução
Cascas e bagaços de frutas por Reprodução
Cascas e bagaços de frutas por Reprodução
Cascas e bagaços de frutas por Reprodução
Cascas e bagaços de frutas por Reprodução
Cascas e bagaços de frutas por Reprodução
1 de 6
Cascas e bagaços de frutas por Reprodução

Além disso, elas são opções naturalmente mais leves, com boa quantidade de água e poucas calorias. Isso facilita o consumo no dia a dia sem comprometer a dieta.

Opte pela fruta inteira ao invés do suco

“Consumir a fruta inteira garante todas as fibras que ajudam na saciedade. Já o suco concentra o açúcar natural e perde parte dessas fibras, fazendo a glicose subir mais rápido e aumentando a fome logo depois”, explica Michelle.

LEIA MAIS 

Esta fruta rica em açúcar pode realmente reduzir o risco de diabetes? Os médicos dizem que sim

Nutróloga dá o veredito: essa fruta é essencial para regularizar o intestino e proteger o fígado

Conheça a fruta que ajuda a prevenir infartos e controla a pressão arterial

É louco por seriguela? Veja como cultivar a fruta em casa e garantir colheita o ano inteiro

Para quem está tentando controlar o peso, essa diferença faz bastante impacto no dia a dia. Mesmo assim, o ideal é observar o próprio corpo: algumas pessoas toleram melhor o suco pela manhã, outras preferem a fruta em pedaços ao longo do dia.

Emagrecimento depende do conjunto

Nenhuma fruta, sozinha, é capaz de emagrecer. Elas ajudam, mas fazem parte de um conjunto essencial para perder peso de forma saudável.

“Alimentação equilibrada, sono de qualidade e movimento diário, mesmo que leve, são os pilares reais para resultados consistentes”, alerta a especialista.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Saiba qual filme é exibido na Sessão da Tarde desta quarta-feira (19/11)

Saiba qual filme é exibido na Sessão da Tarde desta quarta-feira (19/11)
Imagem - Hora de cair na real: tire a sua sorte do dia para esta quarta-feira (19)

Hora de cair na real: tire a sua sorte do dia para esta quarta-feira (19)

MAIS LIDAS

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
01

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
02

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida
03

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida

Imagem - Devo me preocupar? O que a presença de lagartixas em sua casa quer dizer, segundo especialistas
04

Devo me preocupar? O que a presença de lagartixas em sua casa quer dizer, segundo especialistas