A fruta que pode acabar com a prisão de ventre se você colocar ela no feijão

Veja hidratação e truques no preparo evitam desconforto

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:00

Juntos, o arroz e o feijão formam uma proteína completa (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock) Crédito: Imagem: Esin Deniz | Shutterstock

Rico em ferro, fósforo, vitaminas do complexo B e fibras, o feijão é um dos maiores coringas da alimentação brasileira. Apesar dessa riqueza nutricional, esse alimento pode causar problemas digestivos se não for consumido corretamente. Gases e inchaço abdominal são alguns dos efeitos da digestão desse alimento.

A gastroenterologista Fernanda Rodrigues Gouveia da Mata ressalta que o feijão nem sempre traz benefícios ao intestino. Embora seja abundante em fibras que favorecem a regulação intestinal, o alimento pode provocar constipação em algumas pessoas, sobretudo quando a ingestão de líquidos é insuficiente.

Segundo a médica, o excesso de fibras sem hidratação adequada tende a ressecar o bolo fecal, dificultando a evacuação e transformando o consumo do grão em causa de incômodo. Por isso, medidas simples podem assegurar todas as vantagens do feijão e evitar a prisão de ventre.

Hidratação constante

A manutenção de uma boa hidratação é um dos pontos fundamentais para o funcionamento adequado do intestino. A ingestão regular de água ao longo do dia permite que a fibra do feijão absorva líquidos, formando um bolo fecal mais macio.

O resultado é um trânsito intestinal mais fluido e um organismo equilibrado.

Preparo: o grão de molho

Colocar o feijão de molho antes do cozimento é outra orientação importante. O processo diminui fatores antinutricionais e melhora a digestão do alimento, contribuindo para reduzir gases e constipação.

A troca da água do molho é indispensável para ampliar o efeito benéfico das fibras.

O truque da maçã

Acrescentar uma maçã à água de cozimento é uma técnica simples que pode intensificar a ação das fibras do feijão. A fruta contém pectina, fibra solúvel com efeito prebiótico, que auxilia na regulação da microbiota intestinal e na formação de um bolo fecal mais macio.

Sobre o método, a gastroenterologista afirma, em entrevista ao Tribuna de Minas: "Quando adicionada no cozimento do feijão, parte dessa fibra se libera e melhora o efeito das fibras já presentes no grão, ajudando a combater a prisão de ventre".

Varie as fontes de fibra

Para ampliar os benefícios do feijão, a especialista recomenda diversificar as fontes diárias de fibra. Frutas, hortaliças e cereais integrais complementam o efeito do grão, favorecendo um intestino saudável e prevenindo desconfortos digestivos.